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«Ростелеком» распродает недвижимость
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«Ростелеком» распродает недвижимость
Газета № 099 (2596) (0906) Бизнес, 00:07
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«Ростелеком» распродает недвижимость
Компания выставила на торги исторические особняки, квартиры и нежилые помещения
«Ростелеком» планирует до конца года распродать недвижимости на 7 млрд руб. Чтобы активизировать продажи, компания предложила торговым площадкам брать комиссию с покупателей. Схема вряд ли будет работать, предупреждают эксперты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Количество не устраивает

До конца года «Ростелеком» намерен выручить 6,5–7 млрд руб. от продажи непрофильной недвижимости, рассказал РБК вице-президент компании по административным вопросам Дмитрий Куракин. По его словам, речь идет о 46 наиболее ликвидных объектах площадью 60 тыс. кв. м, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и городах-миллионниках.

По данным сайта «Ростелеком», среди активов, выставленных в настоящий момент на торги, есть исторические особняки, квартиры и нежилые помещения. Часть помещений освободилась в результате перехода компании с аналоговых технологий на цифровые.

Вырученные от реализации непрофильных активов средства планируется направить «на развитие перспективных направлений бизнеса, включая инновационные технологии», говорит Дмитрий Куракин. Кроме того, часть средств может быть направлена на выплаты дивидендов.

Нетрадиционная схема

«Ростелеком» продает недвижимость в рамках программы по снижению операционных затрат, начавшейся еще в 2011 году. В октябре 2015 года компания решила сформировать специальный фонд для управления недвижимостью. На тот момент оператор владел недвижимостью общей площадью 9 млн кв. м и стоимостью 120 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Из них для передачи в фонд «Ростелеком» отобрал 172 объекта общей площадью 667 тыс. кв. м.

Сейчас недвижимость компании представлена на площадке «РТС-тендер», которая принимает заявки покупателей и выявляет победителя. Но количество сделок при таком сотрудничестве минимально, отмечает источник РБК, близкий к «Ростелекому».

Общая стоимость проданных к началу 2016 года объектов составила 6 млрд руб., писали «Ведомости». Еще 3,3 млрд руб. компания выручила в 2016 году. Между тем за три года, к 2019-му, «Ростелеком» рассчитывал выручить от продажи недвижимости 25 млрд руб.

Для ускорения продаж в компании приняли решение изменить подход к работе с организаторами торгов. В начале июня «Ростелеком» разослал предложения о сотрудничестве всем шести торговым площадкам, уполномоченным на продажу федеральной собственности.

Источник, близкий к «Ростелекому», рассказал РБК, что в письме предлагается найти комплексное решение по продвижению объектов компании на рынок, включая анализ их ликвидности, проведение рекламных кампаний и переговоров с потенциальными покупателями. Все затраты, по словам собеседника РБК, ложатся на организатора торгов, но в случае успешной сделки он сможет получать комиссионные с покупателя. До сих пор «Ростелеком» работал с торговыми площадками на бесплатной основе.

«Предложение «Ростелекома» получили и планируем участвовать», — сказали РБК в пресс-службе системы торгов «Сбербанк-АСТ». Представители «РТС-тендер», Национальной электронной площадки и ЭТП ГПБ не смогли предоставить оперативные комментарии.

Генеральный директор инвестиционной компании Key Capital Сергей Камлюк уверен, что схема продажи недвижимости «Ростелекома», при которой он предлагает платить комиссию покупателю, не будет работать. «Традиционно комиссию при продаже платит продавец, а не покупатель», — объясняет Камлюк. Кроме того, средняя цена в 100 тыс. руб. за 1 кв. м может быть справедлива только для самых интересных активов в центре Москвы, которые пригодны для дальнейшего коммерческого использования — сдачу в аренду или редевелопмент, считает эксперт.

Цена завышена, и продать за столь короткий срок столь большой объем недвижимости «Ростелекому» вряд ли удастся, согласен управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По его словам, сегодня даже в центре Москвы активы продаются по цене в 1,5–2 раза ниже, чем просит оператор в среднем за квадратный метр своей недвижимости. По мнению Лукашева, наиболее эффективным для «Ростелекома» решением было бы нанять управляющую компанию, чтобы повысить ликвидность недвижимости, и только после этого заняться ее продажей.

Человек из Минобороны

О назначении Дмитрия Куракина в «Ростелеком» стало известно в апреле. Ранее он руководил департаментом имущественных отношений Министерства обороны России, сменив на этом посту осужденную по делу «Оборонсервиса» Евгению Васильеву. Куракина пригласили в госкомпанию для ускорения продажи непрофильных активов, в том числе недвижимости, писали «Ведомости».

Выручка от традиционных для «Ростелекома» направлений деятельности — местной телефонии и услуг междугородной и международной связи — снижается несколько лет подряд. Оператор пытается компенсировать это развитием новых услуг — платного телевидения, широкополосного доступа в интернет и облачных сервисов. По итогам 2016 года выручка незначительно выросла — на 0,03%, но в первом квартале 2017 года она снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 70,4 млрд руб.​

При участии Екатерины Литовой

Авторы: Алексей Пастушин, Анна Балашова, Дмитрий Крюков
Теги: недвижимость , «Ростелеком» , электронные торги
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