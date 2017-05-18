Россию узнают по еде

В РФ появится концепция продвижения за рубеж продуктовых брендов

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Минсельхоз готовит концепцию продвижения на зарубежные рынки продуктов, в названии которых содержится место их происхождения. Чтобы создать суббренды, подобные пармской ветчине или мексиканской текиле, потребуются годы и десятки миллионов долларов, оценивают эксперты

Концепция пармской ветчины

Минсельхоз объявил конкурс на разработку концепции для поддержки и продвижения на мировом рынке российских суббрендов, то есть продуктов, в названии которых содержится наименование их происхождения. Исполнитель, который будет выбран 29 мая, должен представить работу к 28 июня 2017 года, следует из данных на портале госзакупок. Ему предстоит проанализировать мировой опыт, оценить перспективные для экспорта рынки, а также определить критерии отбора суббрендов и возможные инструменты их государственной поддержи. Максимальная цена контракта составляет 9,67 млн руб.

Таким образом Минсельхоз намерен повысить добавленную стоимость поставляемой за рубеж продукции и, как следствие, увеличить объем продаж. Доля АПК в российском экспорте с 2011 года выросла в два раза, почти до 6%, и по итогам 2016 года составляет $17 млрд, говорится в конкурсной документации. При этом в течение пяти-семи лет продажи продукции АПК на внешних рынках планируется увеличить до $40–50 млрд. Этого можно достичь при условии среднегодовых темпов роста экспорта на 15%, отмечают составители документации. По данным Росстата, в 2016 году рост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 5,2% в сравнении с 2015 годом.

Товары с указанием места их происхождения имеют высокую долю доверия, которое определяется репутацией страны-производителя. Их легче дифференцировать среди массы аналогов на мировом рынке, и стоят они зачастую дороже. «Такими продуктами, например, являются пармская ветчина, мексиканская текила, французский сыр Франш-Конте», — говорится в документах Минсельхоза.

В развитых странах подобные товары приносят сельхозпроизводителям дополнительную доходность, пояснили РБК в пресс-службе Минсельхоза. «Российскими аналогами этой практики являются регистрация и продвижение продуктов с наименованием места происхождения товара (НМПТ), а также создание и продвижение национальных зонтичных брендов, объединяющих сельхозпродукцию, продукты питания и напитки в нишевые товарные группы с национальной принадлежностью, например «русская рыба», «русское яблоко», — отметил представитель министерства. При этом, по оценкам, на которые ссылается Минсельхоз, годовой объем мирового рынка продуктов НМПТ сегодня оценивается в $50 млрд.

К осени 2016 года Минсельхоз уже разработал проект программы «Развитие экспорта продукции АПК», согласно которой приоритетными направлениями для экспорта из России являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а основными товарами — мясо и мясные субпродукты, зерно, мукомольно-крупяная и масложировая продукция, а также готовые продукты питания.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сейчас основной экспорт приходится на сырьевые товары: злаки (в 2016 году их было продано на $5,6 млрд), рыбу и морепродукты ($3 млрд), а также подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масла ($1,14 млрд), подсчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), крупнейшими странами — потребителями российского продовольствия в 2016 году стали Китай (10,1% от объема экспорта), Турция (9,2%), Египет (7,9%), Республика Корея (7,8%) и Казахстан (7,1%).

Не первый подход Инициатива Минсельхоза — далеко не первая попытка властей популяризировать российские товары за рубежом. В частности, в 2007 году Минэкономразвития разработало концепцию «продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства». На ее основе предполагалось создать программу «Бренд России». Основной целью концепции заявлялось «повышение неценовой конкурентоспособности товаров и услуг отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках». В качестве успешных региональных брендов авторы концепции называли вологодское масло, курорты Краснодарского края и туристический бренд «Золотое кольцо». С 2014 года Минпромторг работает над проектом «Сделано в России» — системой маркировки и идентификации товаров, произведенных в России. По замыслу министерства, наличие данной эмблемы на продукции должно увеличить лояльность потребителей. В дальнейшем предполагается создать целое семейство знаков: «Выращено в России», «Российский дизайн», «Вручную сделано в России» и др. Как писал ранее РБК, реализация программы намечена на 2017–2018 годы и период до 2025 года.

Требует терпения

Продвижение российских товаров на мировом рынке — хорошая инициатива, которая консолидирует отечественных производителей и будет способствовать тому, чтобы «Россия выглядела не как поставщик углеводородов, а как поставщик любых товаров и услуг», рассуждает управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев. Правда, если внутри страны удалось создать ряд узнаваемых географических брендов, то «удачных примеров продвижения российских продуктов за рубежом у нас нет», констатирует эксперт.

«России есть чем гордиться. Это и вологодское масло, и башкирский мед, и кавказские воды, воды Байкала, — перечисляет представитель РЭЦ Вера Подгузова. — В качестве таких локальных продуктов могут выступать также кедровые орешки и сушеные ягоды из Сибири». По итогам первого квартала 2017 года продовольствие стало одной из самых быстрорастущих статей российского экспорта — прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 18%, добавляет Подгузова. ​

Потенциалом для продвижения на международном рынке обладают такие традиционные деликатесы, как дальневосточный краб, красная и черная икра, добавляет гендиректор рекламного агентства Arena Руслан Самаев. Среди напитков на первом месте стоит водка, но при «достаточном объеме инвестиций это может быть и вино», говорит он.

Фото: Антон Новодережкин /ТАСС

Алексей Андреев оценивает ежегодные затраты на продвижение российских суббрендов на мировом рынке в сумму от $50 млн. При этом верхняя граница практически не ограничена и может достигать «нескольких миллиардов долларов». Следует также учитывать, что в силу экономических и политических санкций многие рынки «для нас закрыты», напоминает собеседник РБК.

Для получения заметного коммерческого эффекта проект должен планироваться на пятилетие, а минимальная сумма инвестиций для каждого суббренда — составлять $1 млн в год на каждые 10 млн жителей страны или территории — импортера продукции, говорит маркетолог и гендиректор компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц. Исходя из этого продвижение одного суббренда в самой экономически развитой и населенной провинции Китая — Гуандуне — обойдется примерно в $10 млн в год, а в Иране — примерно в $9 млн, подсчитал РБК.

На данный момент уровень информированности у мирового сообщества о России «достаточно однобок» и необходим целый перечень мероприятий, чтобы сообщить об уникальных товарах, которые страна может экспортировать, говорит Руслан Самаев.

В конкурсной документации Минсельхоза признается, что «успех в долгосрочной перспективе часто оценивается годами и требует терпения». Основные сложности связаны с отсутствием «готовых внешних рынков» у продукции с НМПТ, потому как «она уникальна по определению»​, а также с «присутствием государственной поддержки не на всех этапах выявления, продвижения и защиты продуктов с НМПТ».

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