Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Снос оброс гарантиями Вчера, 13:28 Бизнес домашнего содержания Вчера, 21:35 Партнеры без штампов Вчера, 15:55 Почему Украине пригодился российский опыт запретов Вчера, 14:56 Контракт приведет в НПФ Вчера, 22:55 Нефть выльют в космос Вчера, 15:11 Кто заплатит за высокие цены Вчера, 17:20 «Телефон на выходные» Вчера, 10:50 Модульный уют Вчера, 16:48
Россию узнают по еде
Лента новостей 3:29 МСК
Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера Общество, 02:45 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа Финансы, 02:43 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер Общество, 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию Общество, 01:47 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Политика, 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО Политика, 00:57 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом Общество, 00:21 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Бизнес, 00:00 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Политика, Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Политика, Вчера, 23:40 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Общество, Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Общество, Вчера, 22:59 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Финансы, Вчера, 22:55 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Общество, Вчера, 22:29 Google представила бета-версию операционной системы Android O Технологии и медиа, Вчера, 22:19 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Экономика, Вчера, 22:08 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Общество, Вчера, 22:04 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Бизнес, Вчера, 21:43 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Политика, Вчера, 21:42 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Экономика, Вчера, 21:35 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Политика, Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Политика, Вчера, 21:31 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Фотогалерея, Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Общество, Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Общество, Вчера, 21:11 ЦБ выявил у страховщиков нарушения при продаже электронных полисов ОСАГО Бизнес, Вчера, 20:58 Трамп пожаловался на плохое обращение с собой Политика, Вчера, 20:57 Польские военные заявили о перехвате российского самолета-разведчика Политика, Вчера, 20:48
Газета № 083 (2580) (1805) Вчера, 19:45
Анастасия Папандина, Наталья Новопашина
Россию узнают по еде
В РФ появится концепция продвижения за рубеж продуктовых брендов
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Минсельхоз готовит концепцию продвижения на зарубежные рынки продуктов, в названии которых содержится место их происхождения. Чтобы создать суббренды, подобные пармской ветчине или мексиканской текиле, потребуются годы и десятки миллионов долларов, оценивают эксперты

Концепция пармской ветчины

Минсельхоз объявил конкурс на разработку концепции для поддержки и продвижения на мировом рынке российских суббрендов, то есть продуктов, в названии которых содержится наименование их происхождения. Исполнитель, который будет выбран 29 мая, должен представить работу к 28 июня 2017 года, следует из данных на портале госзакупок. Ему предстоит проанализировать мировой опыт, оценить перспективные для экспорта рынки, а также определить критерии отбора суббрендов и возможные инструменты их государственной поддержи. Максимальная цена контракта составляет 9,67 млн руб.

Таким образом Минсельхоз намерен повысить добавленную стоимость поставляемой за рубеж продукции и, как следствие, увеличить объем продаж. Доля АПК в российском экспорте с 2011 года выросла в два раза, почти до 6%, и по итогам 2016 года составляет $17 млрд, говорится в конкурсной документации. При этом в течение пяти-семи лет продажи продукции АПК на внешних рынках планируется увеличить до $40–50 млрд. Этого можно достичь при условии среднегодовых темпов роста экспорта на 15%, отмечают составители документации. По данным Росстата, в 2016 году рост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 5,2% в сравнении с 2015 годом.

Товары с указанием места их происхождения имеют высокую долю доверия, которое определяется репутацией страны-производителя. Их легче дифференцировать среди массы аналогов на мировом рынке, и стоят они зачастую дороже. «Такими продуктами, например, являются пармская ветчина, мексиканская текила, французский сыр Франш-Конте», — говорится в документах Минсельхоза.

В развитых странах подобные товары приносят сельхозпроизводителям дополнительную доходность, пояснили РБК в пресс-службе Минсельхоза. «Российскими аналогами этой практики являются регистрация и продвижение продуктов с наименованием места происхождения товара (НМПТ), а также создание и продвижение национальных зонтичных брендов, объединяющих сельхозпродукцию, продукты питания и напитки в нишевые товарные группы с национальной принадлежностью, например «русская рыба», «русское яблоко», — отметил представитель министерства. При этом, по оценкам, на которые ссылается Минсельхоз, годовой объем мирового рынка продуктов НМПТ сегодня оценивается в $50 млрд.

К осени 2016 года Минсельхоз уже разработал проект программы «Развитие экспорта продукции АПК», согласно которой приоритетными направлениями для экспорта из России являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а основными товарами — мясо и мясные субпродукты, зерно, мукомольно-крупяная и масложировая продукция, а также готовые продукты питания.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сейчас основной экспорт приходится на сырьевые товары: злаки (в 2016 году их было продано на $5,6 млрд), рыбу и морепродукты ($3 млрд), а также подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масла ($1,14 млрд), подсчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), крупнейшими странами — потребителями российского продовольствия в 2016 году стали Китай (10,1% от объема экспорта), Турция (9,2%), Египет (7,9%), Республика Корея (7,8%) и Казахстан (7,1%).

Не первый подход

Инициатива Минсельхоза — далеко не первая попытка властей популяризировать российские товары за рубежом. В частности, в 2007 году Минэкономразвития разработало концепцию «продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства». На ее основе предполагалось создать программу «Бренд России». Основной целью концепции заявлялось «повышение неценовой конкурентоспособности товаров и услуг отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках». В качестве успешных региональных брендов авторы концепции называли вологодское масло, курорты Краснодарского края и туристический бренд «Золотое кольцо».

С 2014 года Минпромторг работает над проектом «Сделано в России» — системой маркировки и идентификации товаров, произведенных в России. По замыслу министерства, наличие данной эмблемы на продукции должно увеличить лояльность потребителей. В дальнейшем предполагается создать целое семейство знаков: «Выращено в России», «Российский дизайн», «Вручную сделано в России» и др. Как писал ранее РБК, реализация программы намечена на 2017–2018 годы и период до 2025 года.

Требует терпения

Продвижение российских товаров на мировом рынке — хорошая инициатива, которая консолидирует отечественных производителей и будет способствовать тому, чтобы «Россия выглядела не как поставщик углеводородов, а как поставщик любых товаров и услуг», рассуждает управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев. Правда, если внутри страны удалось создать ряд узнаваемых географических брендов, то «удачных примеров продвижения российских продуктов за рубежом у нас нет», констатирует эксперт.

«России есть чем гордиться. Это и вологодское масло, и башкирский мед, и кавказские воды, воды Байкала, — перечисляет представитель РЭЦ Вера Подгузова. — В качестве таких локальных продуктов могут выступать также кедровые орешки и сушеные ягоды из Сибири». По итогам первого квартала 2017 года продовольствие стало одной из самых быстрорастущих статей российского экспорта — прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 18%, добавляет Подгузова.

Потенциалом для продвижения на международном рынке обладают такие традиционные деликатесы, как дальневосточный краб, красная и черная икра, добавляет гендиректор рекламного агентства Arena Руслан Самаев. Среди напитков на первом месте стоит водка, но при «достаточном объеме инвестиций это может быть и вино», говорит он.

Фото: Антон Новодережкин /ТАСС

Алексей Андреев оценивает ежегодные затраты на продвижение российских суббрендов на мировом рынке в сумму от $50 млн. При этом верхняя граница практически не ограничена и может достигать «нескольких миллиардов долларов». Следует также учитывать, что в силу экономических и политических санкций многие рынки «для нас закрыты», напоминает собеседник РБК.

Для получения заметного коммерческого эффекта проект должен планироваться на пятилетие, а минимальная сумма инвестиций для каждого суббренда — составлять $1 млн в год на каждые 10 млн жителей страны или территории — импортера продукции, говорит маркетолог и гендиректор компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц. Исходя из этого продвижение одного суббренда в самой экономически развитой и населенной провинции Китая — Гуандуне — обойдется примерно в $10 млн в год, а в Иране — примерно в $9 млн, подсчитал РБК.

На данный момент уровень информированности у мирового сообщества о России «достаточно однобок» и необходим целый перечень мероприятий, чтобы сообщить об уникальных товарах, которые страна может экспортировать, говорит Руслан Самаев.

В конкурсной документации Минсельхоза признается, что «успех в долгосрочной перспективе часто оценивается годами и требует терпения». Основные сложности связаны с отсутствием «готовых внешних рынков» у продукции с НМПТ, потому как «она уникальна по определению»​, а также с «присутствием государственной поддержки не на всех этапах выявления, продвижения и защиты продуктов с НМПТ».

Сохранить
Сохранить 
Теги
бренды, Минсельхоз, Сделано в России, Экспорт
Другие материалы по теме
AliExpress отказался считать проект «Сделано в России» провалом
Минсельхоз допустил потерю Россией мирового лидерства по экспорту пшеницы
Китай стал крупнейшим импортером российских продуктов по итогам 2016 года
Минсельхоз пообещал вывести российское вино на мировой уровень
Другие материалы РБК
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
«Великий враг США»: оскароносный режиссер из США снял фильм о Путине
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав