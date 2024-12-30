Что изменится в российских законах в 2025 году

Прогрессивная шкала НДФЛ, ужесточение штрафов за пропаганду наркотиков и индексация пенсий работающим пенсионерам. Что еще изменится в российских законах в 2025 году — в материале РБК

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Пособия, льготы, пенсии

С 1 января минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 16,6%: с нового года МРОТ увеличится с 19 242 до 22 440 руб. В правительстве отметили, что индексация МРОТ поможет повысить зарплаты 4 млн работников.

Ежемесячную выплату в размере 1,2 тыс. руб., которую раньше получали лица, ухаживающие за инвалидами I группы и пожилыми старше 80 лет, теперь будут получать сами инвалиды и пенсионеры в виде прибавки к пенсии. Если раньше для получения выплаты необходимо было подать заявление, то с начала года средства будут направляться автоматически.

В 2025 году возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам, приостановленную в 2016-м. Теперь индексация будет проводиться дважды — с 1 февраля и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущего года, а также с 1 апреля с учетом стоимости пенсионного коэффициента.

С 1 февраля также проиндексируют маткапитал — на 7,3%. После этого размер сертификата составит 676 тыс. руб. на первого ребенка и 893 тыс. руб. — на второго. А с 1 марта материнский капитал можно будет потратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. На счет можно будет положить всю сумму или ее часть, бенефициаром должны будут выступить компания или ИП, которые занимаются строительством.

Налоги и вычеты

С 1 января 2025 года вступит в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Вместо двух ставок: 13% при доходе до 5 млн руб. в год и 15% свыше этой суммы — будут использовать пять: 13% при доходе до 2,4 млн руб. в год (или 200 тыс. руб. в месяц), 15% — от 2,4 млн до 5 млн руб., 18% — от 5 млн до 20 млн руб., 20% — от 20 млн до 50 млн руб. и 22% при доходе свыше 50 млн руб. в год (или около 4,2 млн руб. в месяц). Повышенный процент будет взиматься только с суммы, превышающей пороговое значение. Например, при доходе 2,5 млн руб. 2,4 млн будут облагаться по ставке 13%, а оставшиеся 100 тыс. руб. — 15%. По данным Минфина, изменения затронут 2 млн из 64 млн налогоплательщиков, или около 3%. На доходы от дивидендов и вкладов, а также от реализации ценных бумаг будут распространяться действующие ставки в размере 13 и 15%, однако теперь 15% будет взиматься с дохода свыше 2,4 млн руб., а не 5 млн руб. в год.

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С 1 января власти городов и регионов смогут вводить туристический налог. С нового года он начнет действовать на территории по крайней мере 55 регионов, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Платеж будет взиматься с отдыхающих в гостиницах и отелях и составит в первый год не более 1% от стоимости проживания в сутки, но не менее 100 руб. Процент будет расти ежегодно, пока не достигнет 5% в 2029 году. На размещение туристов в съемных квартирах налог не распространяется. О введении налога уже заявили власти Карелии, Камчатки, Казани, городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

С 1 января налог на прибыль организаций вырастет с 20 до 25% за счет увеличения на 5% платежей в федеральный бюджет (доля региональных сборов останется на уровне 17%).

Для IT-компаний ставка налога на прибыль также вырастет на 5% с действующей сейчас нулевой. Также с 2025 года тариф страховых взносов для IT-компаний в размере 7,6% будет применяться ко всей зарплате (с 2022 года для IT-компаний действовала ставка 0% на выплаты физлицам свыше предельной базы).

Также с начала года начнет действовать новый федеральный инвестиционный вычет. На компенсацию в размере 6% расходов смогут претендовать компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, научными исследованиями и разработками, а также гостиницы и предприятия общепита. Вычет будет распространяться на расходы на создание или приобретение основных средств или нематериальных активов.

С 1 января 2025 года все регионы России смогут присоединиться к эксперименту по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН, АвтоУСН). Основные преимущества системы — упрощение, а в большинстве случаев — отмена налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд. С 2022 года пилотный режим АвтоУСН действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

С 1 января бизнесы, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН), будут обязаны платить НДС при доходе более 60 млн руб. По данным Минфина, сейчас лишь около 3% бизнеса на упрощенке имеют выручку более 60 млн руб.

Семья и дети

С 1 января плата за расторжение брака вырастет почти в восемь раз — с 650 до 5 тыс. руб. Повышенную пошлину придется платить при разводе по обоюдному согласию или через суд. В случае расторжения брака по желанию одного из супругов, если другой признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет, размер пошлины будет прежним — 350 руб.

С 1 марта вступит в силу запрет на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним на всей территории страны. Кроме того, регионы смогут самостоятельно формировать список мест, где будет запрещена продажа энергетиков, а также вводить ограничения на время их продажи. Например, закон предусматривает возможность запрета продажи в образовательных и медицинских учреждениях.

Также с 1 марта детям запретят продавать «потенциально опасные газосодержащие товары». В Госдуме запрет объяснили тем, что подростки используют такие товары «не по назначению, а для сниффинга (токсикомании)», также использование детьми таких товаров может приводить к непреднамеренным поджогам. В число запрещенных предметов войдут, например, баллончики для заправки зажигалок и портативных газовых плит.

С 24 мая заработает реестр должников по алиментам. Включать в него будут после привлечения к административной или уголовной ответственности за неуплату долга. Данные злостных неплательщиков (имя, дата и место рождения, сумма долга и информация об исполнительном производстве) будут в общем доступе. Дополнительных ограничений для попавших в реестр не предусмотрено.

Миграционная политика

В 2025 году вступит в силу ряд изменений в миграционной политике. Срок временного пребывания иностранцев в России без визы сократят в два раза — с 180 до 90 суток суммарно за год.

С 25 января вступит в силу закон о борьбе с фиктивными браками. Теперь для получения разрешения на временное проживание (РВП) иностранцы должны будут прожить в браке с гражданином России не менее трех лет. А вид на жительство (ВНЖ) будет выдаваться иностранцу, у которого есть постоянно проживающий в России ребенок с российским гражданством, чей второй родитель также имеет российский паспорт, при условии, что суд подтвердит факт их совместного проживания в стране не менее трех лет до дня подачи заявления о выдаче ВНЖ.

С 5 февраля заработает новый режим высылки иностранцев — он распространится на тех, кто незаконно находится в стране или совершил правонарушение. Норма предусматривает ограничение отдельных прав и свобод, например запрет на заключение брака или управление транспортом. Режим будут применять к иностранцам, данные о которых внесены в специальный реестр контролируемых лиц, доступный для проверки онлайн. Неоднократное нарушение режима грозит депортацией.

Сотрудники полиции получат право принимать решение о выдворении нелегальных мигрантов, если те совершили ряд административных правонарушений. Ранее решение о выдворении принимал суд, а в случае совершения нарушений при въезде в страну — погранслужба.

Также с 5 февраля родители-иностранцы, чьи несовершеннолетние дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из России в установленные законом сроки, в противном случае им будет грозить депортация.

Другая мера в отношении детей мигрантов заработает с 1 апреля. Перед приемом в школы их начнут тестировать на знание русского языка. Если ребенок не сдаст экзамен, то его не допустят к учебе.

В 2024-м ограничения на работу мигрантов в отдельных сферах ввели несколько российских регионов. Ограничительные меры продолжат расширять. Например, в Подмосковье с 1 января запретят работу иностранцев по патентам в сферах спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования. Также запрет коснется торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах и социальных услуг.

Транспорт

В новом году планируется повысить размер штрафов за ряд нарушений ПДД. В среднем в полтора раза увеличат штрафы за выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, езду с непристегнутым ремнем безопасности, управление автомобилем в нетрезвом виде и т.д. Также закон предусматривает увеличение периода, в течение которого штраф можно будет оплатить со скидкой, с 20 до 30 дней, однако размер скидки за быструю оплату сократят с 50 до 25%. Например, если раньше штраф за проезд на красный свет составлял 1 тыс. руб. и в первые 20 дней можно было заплатить 500 руб., то после вступления в силу нового закона сумма штрафа вырастет до 1,5 тыс. руб., а со скидкой сумма снизится до 1125 руб. То есть стоимость штрафа при быстрой оплате вырастет не в полтора раза, а в 2,25. Новые правила начнут действовать с 1 января.

С 1 января тарифы на порожний пробег грузовых вагонов — полувагонов, специализированных и универсальных платформ — будут проиндексированы на 10%. Дискуссия о необходимости такой индексации велась с октября 2024 года. Эта мера была предложена в качестве инструмента воздействия на владельцев подвижного состава. Предполагалось, что повышение цен на перевозку пустых вагонов простимулирует их к предоставлению полувагонов под погрузку контейнеров на Дальнем Востоке, писал «Коммерсантъ». В конце ноября замминистра транспорта Алексей Шило пояснил РБК, что индексация учтена в финансовом плане РЖД на 2025 год. Этот тариф предусматривался в тарифном руководстве, когда вагонный парк был под управлением РЖД. Сейчас он частный, а тариф низкий и убыточный для перевозчика. Индексация поможет собственникам вагонов искать «более правильную» логистику.

С 1 марта ОСАГО исключили из списка документов, обязательных при госрегистрации, а также перерегистрации автотранспорта.

Кроме того, с 1 января водители могут бесплатно расширить действие своего ОСАГО на территорию Белоруссии. Новый закон облегчит поездки в республику для автовладельцев, в том числе для туристов и предпринимателей, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Повышение тарифов за ЖКХ и проезд в общественном транспорте

В новом году в ряде регионов России повысят тарифы на проезд в общественном транспорте. С 2 января вырастет стоимость проезда в столичном метро: разовая поездка по карте «Тройка» будет стоить 63 вместо 57 руб., поездка в метро и МЦД, оплаченная по биометрии, — 59 руб., поездка по разовому проездному «Единый» — 75 руб.

С 1 января стоимость поездки вырастет в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске в Татарстане и составит 40 руб. при покупке билета в салоне и 30 руб. при оплате проезда проездным билетом.

С 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет на 3 руб. и составит 40 руб. Городские власти предусмотрели постепенное повышение до 46 руб. к 2027 году.

Также с 1 января может повыситься стоимость проезда на общественном транспорте в Казани. Пока проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. В случае его одобрения стоимость поездки вырастет до 43 руб. вне зависимости от типа оплаты. Сейчас поездка стоит 42 руб. при оплате наличными и 38 руб. — при оплате банковской картой.

Согласно федеральному бюджету на 2025 год, с 1 июля тарифы на коммунальные услуги будут в среднем проиндексированы на 11,9%. Так, тарифы на газ вырастут на 10,3%, на электроэнергию — на 12,6%.

Недвижимость

С 1 января в Подмосковье появится запрет на строительство квартир площадью меньше 28 кв. м. Двухкомнатные квартиры не могут быть меньше 44 кв. м. Площадь квартир с большим количеством комнат не регламентируется. Ранее такие требования были обязательными только при реновации, в остальных случаях они носили рекомендательный характер.

Также с начала года будет увеличен в два раза размер госпошлины за получение выписки из ЕГРН. За бумажную выписку придется заплатить 1740 руб., за электронную — 700 руб.

Наконец, в новом году размер госпошлины за регистрацию прав собственности при покупке недвижимости стоимостью более 20 млн руб. будет рассчитываться как процент от кадастровой стоимости сделки (до этого размер пошлины был фиксированным и составлял 2 тыс. руб. для физлиц и 22 тыс. руб. для юрлиц). При регистрации прав собственности на объект меньшей стоимости госпошлина вырастет с 2 тыс. до 4 тыс. руб. Также в два раза вырастет стоимость госпошлины за оформление собственности на земельный участок и дома на нем.

Информация и безопасность

С 1 января соцсети обяжут по требованию Роскомнадзора (РКН) ограничивать доступ к страницам, на которые подписаны более 10 тыс. человек. Заблокировать страницу смогут, если ее владелец не передал данные о себе в РКН и разместил у себя рекламу или информацию о способах финансирования или если его материал репостнул другой канал. По требованию РКН страницу могут заблокировать до выполнения требований закона. Но «речи о блокировке каналов без идентификации не идет», отметили в Комитете по информационной политике. С 1 ноября владельцев страниц в соцсетях с аудиторией от 10 тыс. подписчиков обязали передавать регулятору данные о себе.

В 2025 году ужесточат условия покупки сим-карт. Для граждан России новые правила начнут действовать с 1 апреля, для иностранцев — с 1 января. Сотовые операторы будут проверять абонентов еще до активации сим-карты — по паспорту, через «Госуслуги» или по биометрии. После подтверждения информации и отправке данных в реестр Роскомнадзора номер активируют. Иностранцам и лицам без гражданства придется предоставить еще больше данных: помимо подтвержденного аккаунта на «Госуслугах» и биометрии, в договоре оператор укажет IMEI — уникальный код телефона, на котором планируют использовать номер. С 1 апреля введут ограничение на число номеров: граждане России смогут использовать не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более десяти.

С 1 января отчисления операторов в резерв универсального обслуживания увеличатся с 1,2 до 2% от ежеквартальных доходов за услуги связи. Резерв универсального обслуживания — это специальный фонд, откуда финансируется устранение цифрового неравенства.

С 29 мая ужесточается наказание за утечки персональной информации. За создание сайта или страницы, предназначенных для незаконных хранения и передачи информации, содержащей персональные данные, будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет. За аналогичные действия с данными, полученными путем неправомерного доступа к средствам их обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, грозит заключение на срок до четырех лет или до десяти, если действия привели к тяжким последствиям или были совершены группой. Представители отрасли предупреждали, что в нынешнем варианте закона часть услуг фирм, занимающихся кибербезопасностью, может выйти за пределы правового поля.

Финансы. Кредиты, вклады, ипотеки

С 1 января российские банки обязаны будут выдавать ипотеки в соответствии с разработанным Банком России стандартом. Документ вводит запрет на ряд схем покупки новостроек, которые ЦБ считает рискованными, среди которых ипотека с кешбэком, использование аккредитивов вместо эскроу-счетов и субсидированная ипотека от застройщика. С 1 июля также вступит в силу запрет на получение банками комиссии от заемщиков за пониженную ставку по ипотеке.

С начала года банки будут обязаны информировать потенциальных клиентов обо всех условиях, комиссиях, возможных последствиях и рисках, а также о доступности ипотечных госпрограмм. Рекомендованный срок ипотеки — не более 30 лет, сумма договора — не выше 80% справедливой стоимости объекта недвижимости.

Также ЦБ с 1 июля готовится распространить на ипотеки макропруденциальные лимиты (МПЛ; сейчас лимиты применяются только в сегменте необеспеченных кредитов и кредитных карт). Лимиты в ипотеке распространятся на кредиты на финансирование по договору участия в долевом строительстве и кредиты на покупку готового жилья и апартаментов.

С 1 марта россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов — для этого нужно будет подать заявление через МФЦ или «Госуслуги». Ранее в Банке России заявляли, что получают множество жалоб от граждан в связи с оформлением кредитов на их имя без согласия. Возможность оформить самозапрет поможет в борьбе с мошенниками, считают в регуляторе. Под такой запрет не попадут займы, обеспеченные ипотекой или автомобилем.

С 1 июля появятся социальные вклады и социальные счета для россиян, которые получают социальную поддержку от государства. По мнению Банка России, новый финансовый инструмент поможет защитить накопления граждан с невысокими доходами от инфляции. Условия для этих банковских продуктов во многом совпадают с условиями срочного вклада и накопительного счета, но есть и ряд особенностей. Например, сумма вложений не должна превышать 50 тыс. руб., гражданин может открыть не более одного вклада и одного счета, а проценты начисляются ежемесячно, но на отдельный банковский счет. Узнать больше — в материале «РБК Инвестиций».

Табак и алкоголь

С 1 января минимальная цена пачки сигарет вырастет на 4,6%, до 135 руб. за штуку. Стоимость никотинсодержащей продукции с нагреваемым табаком в стике увеличится на 4,5%, а жидкостей для вейпов — на 5%.

С начала года также вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь. Самая дешевая бутылка водки подорожает с 299 до 349 руб. за 0,5 л, на коньяк — с 556 до 651 руб., бренди — с 403 до 472 руб.

Национальный словарный фонд

С 1 января начнет действовать федеральный закон о создании государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Предполагается, что на платформе будут размещены статьи из 33 словарей о нормах современного русского языка. Пользоваться платформой смогут все желающие на безвозмездной основе.

Агрегаторы фермерской продукции

С 1 марта вступает в силу закон об агрегаторах фермерской продукции, который создает дополнительные механизмы для ее сбыта. Вводится определение фермерской продукции, создается инфраструктура для ее сбыта в виде агроагрегаторов. Основные виды их деятельности — закупка продукции, ее первичная и последующая переработка, хранение и сбыт. Правительство России будет устанавливать единые требования и правила деятельности таких организаций.

Штрафы за пропаганду наркотиков

С 1 сентября начнет действовать ряд изменений, связанных с пропагандой наркотиков. За пропаганду компаниям будет грозить штраф в размере от 800 тыс. до 1 млн руб., гражданам — от 4 тыс. до 5 тыс. руб. За пропаганду в интернете предусмотрен штраф в размере от 1 млн до 1,5 млн руб. для компаний и от 5 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан. Также штраф в размере до 30 тыс. руб. и выдворение из страны будет грозить иностранцам вне зависимости от того, где распространялась пропаганда. После двух административных нарушений в течение одного года или после судимости за такое же преступление нарушителю будет грозить до двух лет лишения свободы.

Под новый закон не будет подпадать литература и произведения искусства, которые были обнародованы до 1 августа 1990 года или в которых наркотики составляют «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Также понятие пропаганды не будет распространяться на специализированные медицинские, научные и учебные издания, если в них не пишут о допустимости, привлекательности или необходимости употребления наркотиков. Остальные произведение будет необходимо маркировать, указывая незаконность распространения наркотиков и их опасность для здоровья. Штрафы за отсутствие маркировки установлены в размере от минимальных 2 тыс. руб. для физлиц до максимальных 600 тыс. руб. для юрлиц с обязательной конфискацией товаров.

Отчисления 3% от интернет-рекламы в бюджет

С 1 апреля 2025 года вступают в силу поправки в закон «О рекламе», связанные с отчислениями за распространение рекламы в интернете. Новый закон обязывает распространителей онлайн-рекламы, направленной на пользователей из России, отчислять в федеральный бюджет 3% рекламного дохода за квартал. Такие отчисления могут быть использованы для оказания мер государственной поддержки правообладателям софта или баз данных, включенных в единый реестр, а также «обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством России». Представители отрасли предупреждали, что в существующей редакции закон может привести к тому, что реклама будет облагаться не единожды, а многократно — при наличии большого количества участников цепочки распространения, что приведет к существенному росту стоимости.

Зарплаты, отгулы и наставничество

В 2025 году на 13,2% увеличат заработную плату бюджетников — врачей, учителей, соцработников, работников культуры, а также сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесных хозяйств. Под увеличение попадут не все категории — зарплаты судей, депутатов и сенаторов индексировать не будут.

С 1 марта изменятся правила оплаты отгулов. По новым правилам отгул можно взять в любое время в течение года со дня работы в выходной или праздничный день или присоединить к отпуску. Если работник не смог отдохнуть дополнительный день, при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию. Ранее работники лишались этой выплаты.

Также с 1 марта наставничество на работе приравняют к дополнительной работе, требующей доплаты. Для государственных и муниципальных служащих размеры и условия доплат будут определяться законодательством, а другие организации смогут использовать для этого коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты.

Электронное разрешение на въезд в Израиль

С 1 января граждане стран, имеющих безвизовый режим с Израилем, в том числе россияне, должны будут перед поездкой оформлять электронное разрешение на въезд (ETA). Сбор за оформление составит 25 шекелей (чуть более 700 руб.), заполнить онлайн-форму нужно будет не позднее чем за 72 часа до вылета. Планировалось, что оформление разрешений станет обязательным еще с августа 2024 года, но израильские власти перенесли дату из-за запросов авиакомпаний. В посольстве России отметили, что порядок оплаты сбора российскими туристами, у которых нет банковских карт международных платежных систем, властями Израиля пока не определен.

Единый реестр воинского учета

Хотя, согласно постановлению правительства, действие Единого реестра воинского учета началось 1 ноября 2024 года, во время осеннего призыва электронные повестки тестировали на территории лишь трех регионов: в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. Полноценное использование реестра планируется не раньше 2025 года, заявил замминистра цифрового развития Олег Качанов. Когда это произойдет, военные повестки можно будет доставлять в электронном виде, и они будут автоматически считаться врученными через неделю после размещения в реестре.