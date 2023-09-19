Минцифры назвало срок полноценного ввода Единого реестра воинского учета

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Единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года из-за жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре, сообщил замминистра цифрового развития Олег Качанов на конференции «Цифровизация в госсекторе».

«Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. <…> Это сведения, которые по сути касаются лиц на территории Российской Федерации», — сказал Качанов (цитата по ТАСС), добавив, что это требует материальных затрат.

Однако до конца этого года планируется запустить пилотный проект реестра, продолжил замминистра, он будет действовать не на всей территории страны, а только в одном-двух субъектах России.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил 19 сентября, что во время осеннего призыва в 2023 году призывники не получат штрафа, если получили только электронную повестку и не пришли по ней. В ответ на вопрос «А когда заработает?» депутат ответил: «Закон, который мы приняли, он вступает в действие с 1 января 2024 года. Вот тогда и заработает».

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