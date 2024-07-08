Путин отменил обязательный полис ОСАГО при постановке машины на учет

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Российский президент Владимир Путин подписал закон об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при госрегистрации автотранспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года. По ним собственник транспортного средства (ТС) не будет обязан предоставлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на государственный учет. В случае смены владельца автомобиля документ не будет нужен и для перерегистрации ТС.

Действующее законодательство предписывает при регистрации автомобиля предоставлять следующие документы:

паспорт нового владельца;

свидетельство о регистрации (СТС) для подержанных автомобилей;

бумажный паспорт транспортного средства (ПТС), если нет электронного;

документ о праве собственности на автомобиль или о лизинге;

акт приема-передачи, если он заключался отдельно;

полис ОСАГО;

доверенность, если заявление подает не владелец;

диагностическую карту для транспорта старше четырех лет;

квитанцию об оплате госпошлины, если машина зарегистрирована в автосалоне.

3 июля Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных для регистрации автомобиля документов. В Госдуму законопроект внесли 9 июня 2023 года.

В пояснительной записке к нему решение объяснили тем, что собственник автомобиля несет ответственность за отсутствие полиса ОСАГО только «в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением».

Так как владелец ТС не обязан пользоваться им непосредственно как водитель, полис ОСАГО решили исключить из перечня обязательных документов при госрегистрации машины.