Как предприниматели на «упрощенке» будут платить НДС по особым правилам

Правительство в рамках налогового законопроекта предлагает обязать бизнес на «упрощенке» платить НДС при доходе от 60 млн руб. Какие варианты уплаты будут у предпринимателей и в чем для них минусы и плюсы от НДС — в материале РБК

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Разработанный Минфином налоговый законопроект, который находится на рассмотрении в Госдуме, предполагает ряд изменений для бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения (УСН). Увеличиваются пороги, при которых предприниматели могут перейти на УСН (до 337,5 млн руб. доходов за девять месяцев года, в котором подается уведомление, без учета ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор) и оставаться на УСН (до 450 млн руб. за год по доходам и до 200 млн руб. — по остаточной стоимости основных средств). Во всех случаях максимальная численность сотрудников — 130 человек.

Текущие лимиты составляют 199 млн руб. и 100 сотрудников для перехода на УСН (с учетом коэффициента-дефлятора), около 266 млн руб. по доходам (с учетом дефлятора) и 130 сотрудников — для сохранения права применять УСН, 150 млн руб. — по остаточной стоимости основных средств.

Также отменяются промежуточные ставки налога для режима УСН «доходы» (8%) и для режима «доходы минус расходы» (20%), введенные в 2021 году. По таким ставкам сейчас платят при годовом доходе между 199 млн и 266 млн руб. и численности работников между 100 и 130. Останутся только ставки 6% («доходы») и 15% («доходы минус расходы»), которые будут применяться, если доход компании или индивидуального предпринимателя не превышает 450 млн руб. в год, а количество сотрудников не превысило 130.

Одновременно для бизнеса на «упрощенке» вводится обязанность по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Это самое значимое изменение с той точки зрения, что вводятся условия и правила, которых раньше не было. РБК разбирался, как предприниматели на УСН будут платить НДС и при каких обстоятельствах это будет им выгодно.

Какие правила по НДС предложены

Базово организации и индивидуальные предприниматели, использующие УСН, освобождены от уплаты НДС за некоторыми исключениями. Так, например, они должны платить этот налог, если по просьбе покупателя выставят ему счет-фактуру с выделенной в документе суммой НДС.

Законопроект правительства предполагает, что с 2025 года бизнес на «упрощенке» с доходами более 60 млн руб. будет обязан платить НДС. В законопроекте это условие реализовано таким образом, что все предприниматели на УСН становятся плательщиками НДС, но те, чьи доходы меньше 60 млн руб. в год, могут выбрать — платить НДС или получить освобождение от него. Для подтверждения права на освобождение нужно будет подать соответствующее уведомление. Если такое уведомление не подано, «они станут плательщиками [НДС] с первого рубля», предупреждает председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди дела» Борис Федосимов.

По данным Минфина, в настоящее время лишь около 3% бизнеса на «упрощенке» имеют выручку более 60 млн руб.

По статистике ФНС, в 2022 году сумма налога, который должен был заплатить бизнес на «упрощенке», составила 837,6 млрд руб. (зачисляется в бюджеты регионов), из них 501 млрд руб. — со стороны индивидуальных предпринимателей. В 2022 году около 3,1 млн компаний и ИП представили ненулевую налоговую отчетность, из них более 2,1 млн — это ИП.

Какие будут ставки НДС

Сейчас на общей системе налогообложения действуют три ставки НДС:

20% — базовая;

10% — при продаже ряда товаров (продовольствия, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров);

0% — при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, услуг по международной перевозке и некоторых других операций.

Согласно законопроекту, предприниматели на «упрощенке» с доходом от 60 млн руб. смогут выбирать, как уплачивать НДС:

по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) со всеми полагающимися вычетами;

по ставке 5% без права на вычеты при доходах бизнеса от 60 млн до 250 млн руб.;

при доходах бизнеса от 60 млн до 250 млн руб.; по ставке 7% без права на вычеты при доходах от 250 млн до 450 млн руб.;

при доходах от 250 млн до 450 млн руб.; пороги в 250 млн и 450 млн руб. будут подлежать ежегодной индексации, а порог в 60 млн руб. — нет.

Когда будет возможно возмещение НДС из бюджета

При уплате НДС в бюджет предприятие сможет вычитать «входящий» НДС (заложенный в стоимость приобретаемых им сырья, услуг, материалов и т.д.) из суммы «исходящего» (закладываемого в стоимость реализуемых товаров/услуг/работ), только если выберет общую ставку налога. Если же НДС платится по пониженным ставкам 5 или 7%, предъявить «входящий» НДС к вычету будет нельзя, отмечает управляющий партнер и руководитель налоговой практики ASB Consulting Group Роман Маргулис.

Например, если компания на УСН закупила материалы по цене, включающей НДС 20%, и продает свои товары с НДС в 5 или 7%, уменьшить налоговые обязательства на «входящий» НДС она не сможет.

Однако суммы «входящего» НДС (по ставке 20%, если товары приобретаются у бизнеса на общей системе, или по ставке 5 или 7%, если товары покупаются у предприятия на УСН) предприниматель на «упрощенке» сможет учесть в составе расходов, если выбранным объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», уточняет Маргулис.

По словам эксперта, исходя из прочтения редакции законопроекта, подготовленной к первому чтению Госдумы, можно сделать вывод и о том, что предъявить к вычету «входящий» НДС в 5 или 7% не сможет и покупатель товаров у предпринимателя, находящегося на «упрощенке» и применяющего ставку 5 или 7% при реализации своих товаров.

В интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (и бизнес-омбудсмен, объявивший об отставке в 2022 году) Борис Титов сравнил специальный НДС, создаваемый для УСН, с «японским НДС». В Японии платится налог с продаж по ставке 10%, с 2021 года все ценники в магазинах должны отражать конечную цену с учетом налога с продаж. Титов также назвал это «прямым НДС»: компания платит его в бюджет без всяких вычетов.

Кому выгоден «общий» НДС

Изменения в налогообложении на УСН позволят малому бизнесу «плавно встраиваться в общую систему налогообложения», заявлял министр финансов Антон Силуанов. «Цель введения НДС для части предпринимателей, работающих на «упрощенке», — это встраивание небольших компаний, способных к росту, в экономику, выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов не являлась конкурентным преимуществом бизнеса», — объяснял он.

Традиционная возможность для малого бизнеса не платить НДС не является однозначным плюсом или минусом для него, указывает эксперт по налогообложению «Контур.Школы» Алексей Жоголев. «С одной стороны, налоговая нагрузка меньше. С другой — происходит потеря покупателей и заказчиков, которые настроены принять к вычету «входной» НДС», — отмечает он.

Речь идет о том, что крупный бизнес обычно работает с плательщиками НДС, который можно предъявить к вычету после покупок у таких компаний, пояснял Титов в интервью РБК. «Если малый бизнес без НДС, все жаловались, что с ним невозможно работать, потому что нечего зачесть к «выходному» НДС», — говорил он. В теории, по его словам, малые предприятия должны виться «пчелиным роем вокруг крупных», обеспечивая им те или иные услуги, комплектующие или поставки. В России же сейчас крупному бизнесу выгоднее производить все самому «вплоть до гаек и шайб», потому что с малым бизнесом приходится работать без НДС.

Выбор базовых ставок НДС может быть востребован предпринимателями на УСН, которые нацелены на реализацию товаров (работ, услуг) компаниям, которым важен вычет по НДС, отмечает Маргулис. «С точки зрения покупателей и заказчиков, особенно крупных, безусловно, выгоднее та ситуация, когда можно принять к вычету НДС в размере базовой ставки», — добавляет Жоголев.

Для выбора «общего» НДС имеет значение лишь структура клиентской базы, сложившейся и потенциальной, говорит Жоголев. «Особенно важен этот фактор, если предприятие встроено в систему госзаказа», — подчеркивает он.

У малого бизнеса нет запроса на то, чтобы платить НДС, возражает Федосимов. «Те, кто хотел работать с крупным бизнесом, кому был принципиален «входящий» НДС, и так переходили на работу с «упрощенки» на «классику», — утверждает он. На практике рынок поделен, и вряд ли можно ожидать, что изменение налогообложения части малого бизнеса приведет к перераспределению существующих долей на рынке заказа, скептичен Федосимов.

Кому выгоден НДС по специальным ставкам

Введение «прямого» НДС Титов также назвал «шагом вперед», от которого «малые предприятия сильно выигрывают». Если дилерам и компаниям, занимающимся перепродажей товаров, будет выгоднее применять базовые ставки (они смогут формировать вычеты «входящего» НДС из «исходящего»), то компаниям с высокой долей фонда оплаты труда в себестоимости (и, соответственно, меньшей долей закупок для своей работы) могут быть выгоднее ставки 5 или 7%, говорит Маргулис.

Если при превышении 60 млн руб. дохода компания выберет ставку 5 или 7%, то без возможности учесть «входящий» НДС это, по сути, становится оборотным налогом, предупреждает Федосимов. Например, если предприниматель выбрал платить 6% с доходов, то с таким специальным НДС он будет платить 11% (при выборе режима УСН «доходы»), а затем 13% (при превышении выручки в 250 млн). Не всякий бизнес потянет такие оборотные налоги, поскольку по многим отраслям маржа значительно меньше предлагаемых фактических налоговых ставок, обращает он внимание.

Пожалуй, ставка 5 или 7% будет предпочтительнее для розничного бизнеса, считает Жоголев. У них товары или услуги продаются населению, а не крупным компаниям, которые принимают к вычету «входной» НДС. А если речь идет о розничных продажах, использование базовой ставки 20% может существенно поднять цену для потребителя, резюмирует эксперт.

Повышение порогов по УСН в совокупности с признанием предпринимателей на «упрощенке» плательщиками НДС принесет бюджетной системе дополнительно 348 млрд руб. в 2025 году, говорится в сопроводительных материалах к налоговому законопроекту (отдельно эффект от НДС там не указан).