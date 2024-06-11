Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ
3 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о налоговых изменениях, подразумевающий введение с 2025 года пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками 13, 15, 18, 20 и 22% вместо действующей двухступенчатой шкалы (13 и 15%). Также документ предлагает комплекс налоговых льгот для поддержки семей с детьми. Предложения и замечания к проекту принимаются до 17 июня, законопроект еще может быть скорректирован во втором чтении. Он должен быть окончательно одобрен Думой к началу июля.
С помощью калькулятора РБК вы можете узнать, сколько будет составлять ваша зарплата в 2025 году (без учета льгот и вычетов) после уплаты НДФЛ.
Правительство предложило** следующую прогрессивную шкалу:
▪ для доходов до 2,4 млн руб. в расчете на год — 13%;
▪ для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год — 15%;
▪ для доходов от 5 млн до 20 млн руб. в год — 18%;
▪ для доходов от 20 млн до 50 млн руб. в год — 20%;
▪ для доходов свыше 50 млн руб. в год — 22%.
** Для участников специальной военной операции на Украине в отношении доходов, непосредственно связанных с участием в операции, сохраняется действующий режим налогообложения: 13% для дохода в пределах 5 млн руб., 15% — с превышения.
Принцип расчета будущего НДФЛ такой: если годовой доход попадает в один из диапазонов (например, 7 млн руб. — третий диапазон), то суммарный налог к уплате за год считается как 13% от 2,4 млн руб. плюс 15% от 2,6 млн руб. плюс 18% от превышения дохода над 5 млн, то есть от 2 млн руб.
Пятиступенчатая шкала будет применяться к зарплатам (по данным Минфина, изменения по сравнению с текущим порядком коснутся только 3,2% работающего населения). К другим поступлениям (таким как дивиденды по акциям или прибыль от продажи ценных бумаг) предложено применять шкалу с двумя ставками — 13% для доходов до 2,4 млн руб. плюс еще 15%, если доход превышает 2,4 млн, с разницы между этим доходом и суммой в 2,4 млн руб. В налогообложении нетрудовых доходов есть свои нюансы: например, в случае с процентами по банковским вкладам предусмотрена необлагаемая сумма дохода, которая в 2025 году будет определяться как произведение 1 млн руб. и максимального значения ставки ЦБ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца 2024 года (пока это 16% и соответственно 160 тыс. руб.).