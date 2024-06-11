Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ

С 2025 года, согласно правительственному законопроекту, НДФЛ работников будет считаться по-другому. Калькулятор РБК рассчитает, сколько вы должны будете заплатить налога по пятиступенчатой шкале НДФЛ без учета налоговых вычетов

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3 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о налоговых изменениях, подразумевающий введение с 2025 года пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками 13, 15, 18, 20 и 22% вместо действующей двухступенчатой шкалы (13 и 15%). Также документ предлагает комплекс налоговых льгот для поддержки семей с детьми. Предложения и замечания к проекту принимаются до 17 июня, законопроект еще может быть скорректирован во втором чтении. Он должен быть окончательно одобрен Думой к началу июля.

С помощью калькулятора РБК вы можете узнать, сколько будет составлять ваша зарплата в 2025 году (без учета льгот и вычетов) после уплаты НДФЛ.