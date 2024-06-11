 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Налоги для физических лиц ,  
0 

Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ

Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
С 2025 года, согласно правительственному законопроекту, НДФЛ работников будет считаться по-другому. Калькулятор РБК рассчитает, сколько вы должны будете заплатить налога по пятиступенчатой шкале НДФЛ без учета налоговых вычетов

Загрузка...

3 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о налоговых изменениях, подразумевающий введение с 2025 года пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками 13, 15, 18, 20 и 22% вместо действующей двухступенчатой шкалы (13 и 15%). Также документ предлагает комплекс налоговых льгот для поддержки семей с детьми. Предложения и замечания к проекту принимаются до 17 июня, законопроект еще может быть скорректирован во втором чтении. Он должен быть окончательно одобрен Думой к началу июля.

С помощью калькулятора РБК вы можете узнать, сколько будет составлять ваша зарплата в 2025 году (без учета льгот и вычетов) после уплаты НДФЛ.

Правительство предложило** следующую прогрессивную шкалу:
▪ для доходов до 2,4 млн руб. в расчете на год — 13%;
▪ для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год — 15%;
▪ для доходов от 5 млн до 20 млн руб. в год — 18%;
▪ для доходов от 20 млн до 50 млн руб. в год — 20%;
▪ для доходов свыше 50 млн руб. в год — 22%.

** Для участников специальной военной операции на Украине в отношении доходов, непосредственно связанных с участием в операции, сохраняется действующий режим налогообложения: 13% для дохода в пределах 5 млн руб., 15% — с превышения.

Принцип расчета будущего НДФЛ такой: если годовой доход попадает в один из диапазонов (например, 7 млн руб. — третий диапазон), то суммарный налог к уплате за год считается как 13% от 2,4 млн руб. плюс 15% от 2,6 млн руб. плюс 18% от превышения дохода над 5 млн, то есть от 2 млн руб.

Пятиступенчатая шкала будет применяться к зарплатам (по данным Минфина, изменения по сравнению с текущим порядком коснутся только 3,2% работающего населения). К другим поступлениям (таким как дивиденды по акциям или прибыль от продажи ценных бумаг) предложено применять шкалу с двумя ставками — 13% для доходов до 2,4 млн руб. плюс еще 15%, если доход превышает 2,4 млн, с разницы между этим доходом и суммой в 2,4 млн руб. В налогообложении нетрудовых доходов есть свои нюансы: например, в случае с процентами по банковским вкладам предусмотрена необлагаемая сумма дохода, которая в 2025 году будет определяться как произведение 1 млн руб. и максимального значения ставки ЦБ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца 2024 года (пока это 16% и соответственно 160 тыс. руб.).

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Роман Покатилов
НДФЛ налоги калькулятор

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Мордашов предложил зафиксировать налоги и сборы на год
Финансы
На что политики и бизнесмены хотели бы направить увеличенные налоги
Экономика
«Богатый платит больше, бедный — меньше». Что говорили на ПМЭФ о налогах
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Москалькова сообщила об обнаружении 46 пленных военных по ее запросу Политика, 10:26
В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья» Спорт, 10:24
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 10:20
Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области Политика, 10:20
5 универсальных советов для переговоров с агрессорами Pro, 10:19
Солдаты Южной Кореи открыли огонь после нарушения границы военными КНДР Политика, 10:18
Гендиректор холдинга Legenda о подходе к комплексному развитию территорий Пресс-центр РБК, 10:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российскую хоккеистку впервые выбрали на драфте женской НХЛ Спорт, 10:10
В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за крупные хищения Политика, 10:04
Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ Финансы, 10:02
Как из ГЭС в Узбекистане стал бить фонтан воды. Видео Общество, 09:59
Europe 1 сообщила, что Макрон обсудил возможность своей отставки Политика, 09:55
Россия и Иран приостановили заключение договора о сотрудничестве Политика, 09:47
Вас обманывают: что нужно знать о дезинформации — The Economist Pro, 09:47