Как выросли штрафы для водителей после урезания скидки. Инфографика

В России подняли штрафы за нарушение ПДД и урезали скидку за их быструю оплату

1 января вступили в силу поправки, которые не только повышают штрафы за нарушение правил дорожного движения, но и урезают скидку за их быструю оплату. Сколько теперь придется платить водителями — в инфографике РБК

С 1 января вступили в силу законодательные поправки о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые были приняты в декабре.

Одновременно новый закон в два раза урезает скидку, которую водитель может получить за быстрое погашение штрафа. До 31 декабря 2024 года она составляла 50% при оплате в течение 20 дней, а с сегодняшнего дня сократилась до 25% (хотя срок действия скидки продлен до 30 дней).

Штрафы за превышение скорости не менялись с 2007 года, за пьяное вождение — с 2014-го, за проезд на красный свет — с 2011 года.

Как свидетельствуют данные Казначейства, в 2023 году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение правил дорожного движения 119,2 млрд руб. Больше всего на штрафах заработали Москва (22,7 млрд руб.), Московская область (14,5 млрд руб.) и Санкт-Петербург (6,5 млрд руб.).