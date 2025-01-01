Как выросли штрафы для водителей после урезания скидки. Инфографика
С 1 января вступили в силу законодательные поправки о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые были приняты в декабре.
Одновременно новый закон в два раза урезает скидку, которую водитель может получить за быстрое погашение штрафа. До 31 декабря 2024 года она составляла 50% при оплате в течение 20 дней, а с сегодняшнего дня сократилась до 25% (хотя срок действия скидки продлен до 30 дней).
Штрафы за превышение скорости не менялись с 2007 года, за пьяное вождение — с 2014-го, за проезд на красный свет — с 2011 года.
Как свидетельствуют данные Казначейства, в 2023 году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение правил дорожного движения 119,2 млрд руб. Больше всего на штрафах заработали Москва (22,7 млрд руб.), Московская область (14,5 млрд руб.) и Санкт-Петербург (6,5 млрд руб.).
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