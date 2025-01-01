 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2025 ,  
0 

Как выросли штрафы для водителей после урезания скидки. Инфографика

В России подняли штрафы за нарушение ПДД и урезали скидку за их быструю оплату
Сюжет
Новый год 2025
1 января вступили в силу поправки, которые не только повышают штрафы за нарушение правил дорожного движения, но и урезают скидку за их быструю оплату. Сколько теперь придется платить водителями — в инфографике РБК

С 1 января вступили в силу законодательные поправки о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые были приняты в декабре.

Одновременно новый закон в два раза урезает скидку, которую водитель может получить за быстрое погашение штрафа. До 31 декабря 2024 года она составляла 50% при оплате в течение 20 дней, а с сегодняшнего дня сократилась до 25% (хотя срок действия скидки продлен до 30 дней).

Штрафы за превышение скорости не менялись с 2007 года, за пьяное вождение — с 2014-го, за проезд на красный свет — с 2011 года.

Как свидетельствуют данные Казначейства, в 2023 году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение правил дорожного движения 119,2 млрд руб. Больше всего на штрафах заработали Москва (22,7 млрд руб.), Московская область (14,5 млрд руб.) и Санкт-Петербург (6,5 млрд руб.).

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
ПДД нарушение ПДД штрафы за превышение скорости уплата штрафа скидка Госдума
Материалы по теме
Дума приняла поправку об увеличении на 50% штрафов за превышение скорости
Общество
Власти предложили перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:34
Российские военные нанесли удар по месту сборки дронов-катеров ВСУПолитика, 12:31
Формула «5 к 1»: как культивировать радость и близость в пареPro, 12:30
Как обрушилась конструкция из Lego, где пострадали 10 человекОбщество, 12:29
МЧС раскрыло, сколько собрали песка с мазутом на Кубани в Новый годОбщество, 12:12
Макрон назвал свое решение шагом к нестабильностиПолитика, 12:07
Трамп и Маск станцевали на Новый год. ВидеоПолитика, 12:03
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как выросли штрафы для водителей после урезания скидки. ИнфографикаОбщество, 11:58
Топ-10 фильмов и сериалов 2024 года о технологияхСоциальная экономика, 11:39
Захарова заявила, что иностранцы считают россиянок опасно красивымиОбщество, 11:31
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 11:23
Ребрендинг Jaguar и шаблонное извинение Boeing: PR-провалы 2024 годаPro, 11:22
Власти ФРГ оценили запасы газа на фоне остановки транзита через УкраинуПолитика, 11:18
В Подмосковье грузовик попал в аварию и устроил салютОбщество, 11:06