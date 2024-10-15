Власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во вcей России

Минфин предложил распространить режим «автоматизированной УСН» на все регионы страны с 2025 года. Сейчас этот экспериментальный режим применяется в четырех пилотных регионах, в ФНС его результаты считают успешными

Фото: Мордасов Михаил / ТАСС

С 2025 года все регионы России смогут присоединиться к эксперименту по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН, АвтоУСН), следует из проекта поправок в законодательство, внесенного в правительство Минфином. Проект поправок имеется в распоряжении РБК, 14 октября документ был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности, уточнил источник, близкий к правкомиссии. Подлинность законопроекта РБК в части расширения АУСН подтвердил источник, знакомый с его содержанием.

С 2022 года пилотный режим АвтоУСН действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Летом присоединиться к эксперименту захотел Санкт-Петербург. Бизнес предлагал Минфину распространить эксперимент на все заинтересованные регионы с 2025 года, но в результате поправки предусматривают даже большее расширение географии. При этом в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», внесенных Минфином вместе с проектом федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов, указано, что предлагается расширить географию применения АУСН на все регионы, но с 2026 года.

Эксперты пока не берутся оценивать успешность режима из-за отсутствия статистики, но при этом видят в нем плюсы и предпосылки для повышения востребованности у бизнеса. В ФНС и Минфине заявили, что считают результаты эксперимента положительными. РБК направил запрос в правительство России.

Что меняют поправки

Данные поправки предлагаются к принятому в 2022 году федеральному закону «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Его предложено дополнить пунктом, что с 1 января 2025 года эксперимент распространяется на субъекты Российской Федерации, не указанные в пункте 1 (в котором перечислены четыре пилотных региона — Москва, Калужская и Московская области, Республика Татарстан). Согласно тексту поправок, новый режим в остальных субъектах будет вводиться региональным законом. В нем, в свою очередь, должно содержаться положение о вступлении в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Также поправками предлагается с 1 января 2025 года распространить эксперимент по использованию АУСН на федеральной территории «Сириус» и в городе Байконур (Казахстан). Сроки проведения эксперимента остались прежние — до 31 декабря 2027 года включительно.

Поправки предусматривают, что специальный налоговый режим АвтоУСН вводится в действие законами субъектов, уточнили РБК в пресс-службе ФНС. «То есть с даты вступления в силу соответствующих законов налогоплательщики, зарегистрированные на территориях таких субъектов Российской Федерации, при соблюдении ограничений, предусмотренных ч. 2 ст. 3 федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, смогут перейти на применение налогового режима АвтоУСН», — пояснили в пресс-службе ФНС. Указанная ч. 2 ст. 3 закона об эксперименте предусматривает ограничения для ряда налогоплательщиков по применению спецрежима. В частности, это компании, имеющие филиалы, а также банки, нотариусы, страховщики, НПФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг и ломбарды, производители некоторых подакцизных товаров, организаторы азартных игр и др.

«По информации ФНС России, промежуточные результаты проведения эксперимента по введению АУСН в четырех пилотных регионах положительные. По просьбе субъектов РФ было принято решение о расширении географии АУСН. Распространить возможность применения режима АУСН на всей территории России планируется с 1 января 2025 года», — добавили в пресс-службе Минфина.

В пресс-службе ФНС также уточнили, что предлагаемые поправки не содержат норм, предусматривающих возможность регионального регулирования специального налогового режима. «Для АвтоУСН действуют единые правила для всех территорий, на которых проводится или будет проводиться эксперимент», — отметили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе Минфина это подтвердили: «Каждый регион будет вводить АУСН на своей территории своим региональным законом. Закон № 17-ФЗ не предполагает полномочий субъектов по установлению особенностей использования режима АУСН. Отдельных рекомендаций по принятию региональных законопроектов и присоединению к эксперименту также не планируется».

Плюсы и минусы АУСН

Режим АУСН начал действовать с 1 июля 2022 года в четырех пилотных регионах: Москве, Калужской и Московской областях, а также в Татарстане. Экспериментальный налоговый режим рассчитан на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб. Основные его преимущества — упрощение, а в большинстве случаев отмена налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд. Это достигается за счет того, что доходы и расходы бизнеса определяются по данным контрольно-кассовой техники, банков и сведениям, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете. На основании этой информации налоговые органы автоматически рассчитывают налог к уплате. Ставки налога составляют 8% для выбранного объекта «доходы» и 20% для объекта «доходы минус расходы». В 2024 году по состоянию на 1 августа федеральный бюджет и пилотные регионы получили от АУСН 1,2 млрд руб., следует из данных ФНС. В июле текущего года РБК писал, что в рамках АУСН обмен данными с налоговыми органами начнут производить электронные торговые площадки (маркетплейсы). Поправки в Налоговый кодекс предполагали снятие отдельного ограничения по применению нового налогового режима, в частности по возможности применения его налогоплательщиками-принципалами, в том числе торгующими на маркетплейсах. В конце июля Госдума приняла их в окончательном чтении, а президент подписал; норма начнет действовать с 1 января 2025 года.

К плюсам АУСН можно отнести минимум отчетности, отсутствие выездных налоговых проверок, к минусам — ограничения по доходности и отсутствие в регионах, ограничения по видам деятельности, указывает руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксана Родионова. Юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Иван Костецкий к минусам АУСН относит ставку налога — 8% с «дохода» или 20% с прибыли («доходы минус расходы»).

Среди плюсов Костецкий указывает освобождение от формирования налоговой декларации, расчет налогов на ежемесячной основе и освобождение от страховых взносов за себя и сотрудников (кроме взносов на травматизм в отношении последних).

Но есть и главный недостаток этого режима, который отмечают многие налогоплательщики, говорит старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Авакьян. «Не доверяя до конца налоговым органам, они вынуждены перепроверять за налоговой ее расчеты на предмет правильности. Кроме того, налог на АУСН подлежит уплате ежемесячно, а ставка налога, которую платят налогоплательщики на АУСН, выше, чем при УСН», — пояснила эксперт. Техническим недостатком, по ее словам, является то, что необходимо открыть расчетный счет в одном из уполномоченных банков.

Оказался ли эксперимент востребованным

В начале октября с предложением распространить АУСН на заинтересованные регионы с 2025 года в Минфин обратилась «Опора России». Письмо за подписью главы организации Александра Калинина, датированное 4 октября, имеется в распоряжении РБК. В нем «Опора России» указывает, что проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает расширение географии применения АУСН на все субъекты Российской Федерации с 1 января 2026 года. По мнению бизнеса, на ряд субъектов этот режим можно было бы распространить уже с 2025 года. «Ряд субъектов Российской Федерации готовы к участию в эксперименте и высказывают свою заинтересованность», — говорится в письме бизнеса в Минфин. В частности, «Опора России» приводит в пример Санкт-Петербург, который летом 2024 года выступил с инициативой присоединиться к эксперименту и внес соответствующий законопроект в Госдуму.

В пресс-службе ФНС отметили, что ведомство на постоянной основе изучает мнение налогоплательщиков АвтоУСН об уровне удовлетворенности налоговым режимом, исследуются факторы, способствующие росту востребованности режима. Решение о внесении соответствующих поправок о расширении применения спецрежима было принято, «учитывая положительные отзывы о режиме АвтоУСН, желание субъектов Российской Федерации ввести его на своих территориях, а также техническую готовность ФНС России к масштабированию эксперимента», добавили в пресс-службе.

Режим АУСН востребован главным образом микробизнесом, сказал РБК исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. «Это формат «магазина у дома», мини-барбершопа — бизнес с численностью сотрудников до пяти человек и выручкой до 60 млн руб. в год. В среднем, по статистике, в таком бизнесе работают 3,5 человека», — отметил он. «Опора России» предлагала с 2025 года распространить эксперимент на заинтересованные в этом регионы, при этом текст поправок содержит формулировку, что со следующего года все регионы будут обязаны создать условия для АУСН. «Посмотрим, какие формулировки дойдут до третьего чтения, не будут ли они изменены по просьбе регионов. Региональных особенностей там быть не может, норма Налогового кодекса просто определяет ставки и условия», — рассуждает эксперт. По словам Шубина, региональных льгот в рамках этого специального режима налогообложения не было.

Впрочем, Родионова считает, что о востребованности АУСН пока судить сложно как минимум потому, что система доступна только в четырех регионах. «Так как эта система доступна для налогоплательщиков с небольшой доходностью — до 60 млн руб., то имеет смысл распространить ее как раз на регионы», — отметила она. Костецкий также затруднился оценить востребованность экспериментального режима из-за отсутствия статистических данных для анализа. «По нашему мнению, данный режим может быть востребован в определенных нишах», — считает Костецкий.

По мнению Авакьян, несмотря на заявленные достоинства этого режима, направленные на сокращение административного бремени для налогоплательщиков, большинство налогоплательщиков опасаются системы, когда налоговые органы получают доступ ко всей учетной информации и самостоятельно рассчитывают сумму налога к уплате. «Расширение географии применения АУСН должно однозначно положительно сказаться на количестве налогоплательщиков, применяющих его. Однако кажется, что потребуется какое-то время, чтобы налогоплательщики привыкли к новому режиму и поняли, что для них он не чреват неприятными сюрпризами в виде споров с налоговой, если налогоплательщик не согласится с расчетом, произведенным со стороны налоговой», — отметила Авакьян. Практика показывает, что даже в случае применения АУСН многие налогоплательщики «перепроверяют» налоговые органы и ведут собственный расчет базы, добавила эксперт.