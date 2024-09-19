Власти опубликовали параметры федерального вычета по налогу на прибыль

Минэкономики вынесло на публичное обсуждение проект параметров нового федерального налогового вычета за инвестиции. Возместить можно будет 6% расходов в определенных отраслях, таких как добыча, обработка, общепит

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Минэкономразвития представило для общественного обсуждения проект постановления правительства, определяющий параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) — нового типа вычетов из суммы налога на прибыль. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

«В целях поддержки инвестиционной активности компаний в условиях увеличения ставки налога на прибыль с 1 января 2025 года Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен положениями ‎о предоставлении организациям федерального инвестиционного налогового вычета, который дает право уменьшать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, на расходы на создание, приобретение, модернизацию основных средств и нематериальных активов», — напоминает Минэкономики. Ставка налога на прибыль увеличивается с 2025 года с 20 до 25%.

Вычет будет доступен компаниям из следующих отраслей:

добыча полезных ископаемых;

обрабатывающие производства;

обеспечение электроэнергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

научные исследования и разработки.

Таким образом, в частности, сельхозпроизводители, мусорные операторы, строительные организации, торговые компании не смогут претендовать на ФИНВ.

Размер вычета текущего налогового периода составит 6% от суммы расходов на создание или приобретение основных средств или нематериальных активов, следует из проекта постановления. Вычет может быть применен в налоговом периоде, в котором введены в эксплуатацию активы или изменена их первоначальная стоимость, говорилось в законе о налоговых изменениях. ФИНВ применяется в отношении конкретного объекта основных средств или амортизируемого нематериального актива.

Компаниям из отраслей добычи, обработки, электроэнергии, газа и пара, НИОКР вычет может быть предоставлен в отношении объектов основных средств по кодам группировки «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» Общероссийского классификатора основных фондов, но за исключением квадроциклов, круизных, прогулочных, экскурсионных, спортивных судов. Для гостиниц и общепита таких исключений не предусмотрено.

Сергей Семенов, партнер Taxology, курирующий направление налоговых льгот, обращает внимание, что по закону о внесении изменений в Налоговый кодекс применение ФИНВ делает невозможной амортизацию основных средств, по которым применяется вычет. При такой амортизации Налоговый кодекс предусматривает возможность списать на расходы часть денежных средств, истраченных на покупку или постройку объекта, и тем самым сократить сумму налога на прибыль.

По его оценкам, применять существующий амортизационный механизм выгоднее, потому что он даст больше экономии, чем ФИНВ, на 6% расходов.

«При классическом способе учета расходов на инвестиции налогоплательщик через амортизацию сможет сэкономить в виде налога на прибыль 25% от суммы расходов в течение срока полезного использования основного средства, при этом в первый же год, используя амортизационную премию (30% от стоимости), будет сэкономлено около 8–10%», — указывает Семенов.

В то же время партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов полагает, что в части вопроса об амортизации пока есть правовая неопределенность. «Желательно прямо в Налоговом кодексе указать, что налогоплательщик имеет право на амортизацию в непокрытой вычетом соответствующей части», — подчеркивает он. Текущая редакция кодекса устанавливает, что «налогоплательщик не вправе применять положения п. 9 ст. 258 [о включении в расходы части первоначальной стоимости] к расходам, в отношении которых было использовано право на применение федерального инвестиционного налогового вычета».

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

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