ЦБ предложил дать россиянам возможность запретить выдавать себе кредиты

Ставить отметку о самозапрете на выдачу кредитов и снимать ее граждане смогут неограниченное число раз, а получить заем можно будет после двухдневного «периода охлаждения». В ЦБ считают, что эта мера поможет в борьбе с мошенниками

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Банк России для противодействия мошенничеству предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов, сообщается на сайте регулятора.

В последнее время приходит много жалоб от граждан на оформление на их имя кредитов или займов, при этом чаще всего человек вообще об этом не знает, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Речь идет о тех случаях, когда кредит или заем оформляется онлайн или когда человек сам получает кредит под действием методов социальной инженерии и отдает его в руки злоумышленников либо кладет на чей-то счет, и деньги теряются.

Чтобы граждане могли обезопасить себя от мошенничества, ЦБ предлагает предоставить им право ставить в Бюро кредитных историй отметку с запретом выдавать им кредит. «Это такая самозащита. Это может быть запрет на выдачу только онлайн-кредита, для того чтобы не было мошенничества с интернет-займами, либо полный запрет на выдачу кредита и займа», — сказал Мамута.

По его словам, ставить такую отметку или отказываться от нее человек может неограниченное число раз. Взять кредит он сможет через два дня после снятия галочки. Как пояснил Мамута, такой срок выбран, поскольку когда у человека есть «небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва коммуникации» с мошенниками, то он, как правило, понимает, что его обманули.

Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредита или займа будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. Если кредитор выдаст деньги, несмотря на ограничение, то он не сможет требовать погашения долга, добавил Мамута.

В мае ЦБ также предложил обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о мошеннической деятельности которого содержится в базе регулятора. Речь идет о том же «периоде охлаждения», когда у гражданина будет время оценить ситуацию и понять, что деньги ушли куда-то не туда. По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк в таком случае не нарушит ни права граждан, ни закон.