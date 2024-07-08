Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды, с 1 февраля и с 1 апреля. Первая будет высчитываться по уровню инфляции за предыдущий год, а вторая — с учетом стоимости пенсионного коэффициента

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Президент Владимир Путин подписал закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Работающие пенсионеры получат страховую пенсию и выплату к ней в размере, который был установлен на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.

Теперь для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды — с 1 февраля и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущего года, а также с 1 апреля с учетом стоимости пенсионного коэффициента. Размер прибавки будут рассчитывать исходя из размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016–2024 годов.

Индексацию приостановили с 2016-го. После этого страховую пенсию индексировали только пенсионерам, оставившим работу, а тем, кто этого не сделал, выплаты назначали без индексации.

Госдума приняла соответствующий законопроект в трех чтениях в конце июня. «За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.