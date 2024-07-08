Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент Владимир Путин подписал закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.
Работающие пенсионеры получат страховую пенсию и выплату к ней в размере, который был установлен на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.
Теперь для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды — с 1 февраля и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущего года, а также с 1 апреля с учетом стоимости пенсионного коэффициента. Размер прибавки будут рассчитывать исходя из размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016–2024 годов.
Индексацию приостановили с 2016-го. После этого страховую пенсию индексировали только пенсионерам, оставившим работу, а тем, кто этого не сделал, выплаты назначали без индексации.
Госдума приняла соответствующий законопроект в трех чтениях в конце июня. «За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.
По данным Социального фонда России, на 1 апреля 2024 года в России насчитывалось 7,783 млн официально работающих пенсионеров (около 19% от общего числа состоящих на учете в Соцфонде). Средний размер их пенсии достигает 17,3 тыс. руб., а неработающих (как анонсировал Минтруд после индексации 1 января 2024 года) — 23,4 тыс. руб.