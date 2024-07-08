 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Сюжет
Новые законы в России
Для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды, с 1 февраля и с 1 апреля. Первая будет высчитываться по уровню инфляции за предыдущий год, а вторая — с учетом стоимости пенсионного коэффициента
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Президент Владимир Путин подписал закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Работающие пенсионеры получат страховую пенсию и выплату к ней в размере, который был установлен на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.

Теперь для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды — с 1 февраля и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущего года, а также с 1 апреля с учетом стоимости пенсионного коэффициента. Размер прибавки будут рассчитывать исходя из размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016–2024 годов.

Индексацию приостановили с 2016-го. После этого страховую пенсию индексировали только пенсионерам, оставившим работу, а тем, кто этого не сделал, выплаты назначали без индексации.

Совфед одобрил возврат индексации пенсий работающим пенсионерам
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума приняла соответствующий законопроект в трех чтениях в конце июня. «За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.

По данным Социального фонда России, на 1 апреля 2024 года в России насчитывалось 7,783 млн официально работающих пенсионеров (около 19% от общего числа состоящих на учете в Соцфонде). Средний размер их пенсии достигает 17,3 тыс. руб., а неработающих (как анонсировал Минтруд после индексации 1 января 2024 года) — 23,4 тыс. руб.

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Пенсия пенсии работающих пенсионеров Владимир Путин законопроект
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Госдума приняла закон о повышении военных пенсий на 5,1%
Политика
ЛДПР внесла проект о доплате к пенсии при стаже 30 лет
Общество
Голикова назвала минимальный размер индексации пенсий в феврале 2025 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане Политика, 17:19
Число погибших при обстреле окрестностей Белгорода увеличилось до двух Политика, 17:12
Байден написал конгрессменам-демократам письмо с отказом выйти из гонки Политика, 17:11
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 17:06
Путин уволил двух помощников Шойгу Политика, 17:05
В третьем регионе призвали ограничить ношение никабов Общество, 17:00
В Подмосковье пройдет знаковая выставка частной застройки Отрасли, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Моди на русском написал о планах Индии на укрепление связи с Россией Политика, 16:53
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам Экономика, 16:47
Акции «ЭЛ5-Энерго» выросли на возможном объединении с «ВДК-Энерго» Инвестиции, 16:46
На «Иннопроме» обсудили опыт технологической независимости предприятий Отрасли, 16:45
Калинская последней из россиянок вылетела с Уимблдона Спорт, 16:43
Совет Безопасности ООН: постоянные члены, право вето, голосование База знаний, 16:35
Новый министр в Британии обвинил не заработавших £130 млрд консерваторов Политика, 16:35