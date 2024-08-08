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Общество ,  
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В России за пропаганду наркотиков в интернете будут сажать на два года

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому за пропаганду наркотиков в интернете предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Новые меры вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Речь идет о внесении изменений в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и ряд других законодательных актов.

«Запрещается пропаганда наркотических средств <...> и их аналогов <...>, то есть распространение информации и (или) материалов, в том числе в средствах массовой информации <...> (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)», — говорится в тексте документа.

Путин подписал закон о пропаганде наркотиков в искусстве
Общество
Владимир Путин

Уголовная ответственность за подобные действия в интернете предусмотрена в случае, если их осуществляло лицо, которое в течение года дважды привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение, либо лицо, которое уже имеет судимость за такое преступление.

Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков в произведениях литературы, кино, СМИ и интернете в июле 2024 года. Подписанный Путиным документ также подразумевает обязательную маркировку произведений искусства и литературы, которые содержат упоминания о наркотических веществах.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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