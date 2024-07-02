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Запрет пропаганды наркотиков коснется вышедших после запрета цензуры книг

Комитет под руководством Крашенинникова в мае рекомендовал Госдуме ввести штрафы за пропаганду наркотиков в произведениях литературы. Он пояснил, что законопроект не затронет произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Законопроекты о запрете пропаганды наркотиков не затронут литературу, которая была опубликована до 1 августа 1990 года, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».

«У нас вступил в силу 1 августа 1990 года закон о средствах массовой информации Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все вот эти упоминания, пропаганды были запрещены. Следовательно, у нас в законе в общем, большом все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе то, что мы здесь обсуждали, Конан Дойл, Лев Толстой и так далее, Булгаков, они не будут подпадать, потому что это все было обнародовано до 1 августа 1990 года», — сказал Крашенинников.

С 1922 года в Главное управление по делам литературы и издательств (ГлавЛит СССР) обязаны были приносить перед выходом в свет каждый номер газеты и журнала, текст радиопередачи, каждую книгу. К публикации, в частности, запрещались книги религиозные, мистические, антинаучные, «политически враждебные» и т.п. Под запрет попали произведения Александра Солженицына, Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, Владимира Набокова, Бориса Пастернака, Ильи Эренбурга, Анны Ахматовой и др.

Перестройка внесла существенные коррективы в деятельность ГлавЛита, а закон от 12 июня 1990 года «О печати и других средствах массовой информации» упразднил государственную цензуру. В декабре 1993 года цензуру запретила Конституция Российской Федерации.

Проект запрета пропаганды наркотиков изменят ради русской литературы
Общество
Павел Крашенинников

Законопроект о введении административных штрафов за пропаганду наркотиков правительство внесло в Госдуму еще в марте 2023 года, но в его первоначальной редакции речи о наказании за упоминание запрещенных веществ в произведениях искусства не шло. Позже были внесены еще два законопроекта, касающихся пропаганды наркотиков. Один из них предполагает введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в случае повторного нарушения.

Комитет под руководством Крашенинникова в конце мая рекомендовал нижней палате парламента ввести штрафы за пропаганду наркотиков в произведениях искусства и литературы. Согласно поправкам, штрафы последуют за распространение и публичную демонстрацию произведений, содержащих пропаганду наркотических, психотропных веществ и их аналогов. Для физлиц будет предусмотрен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Предпринимателям без образования юридического лица грозит аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца, а юрлицам — штраф на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. руб. с конфискацией продукции.

Законопроект № 325730-8 вносит изменения в федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ устанавливает определение пропаганды наркотиков, а также пояснения об упоминании наркотиков в литературе, кино и других произведениях искусства. Этот законопроект пока единственный из трех вынесли на второе чтение спустя год после внесения. Согласно его последней редакции, распространение произведений литературы и искусства, в которых упоминаются наркотики, не будет являться пропагандой, если они не содержат сведений о способах, методах разработки, изготовления, использования и местах их приобретения. Но такие произведения в интернете можно будет распространять только с маркировкой — сообщении о об административной и уголовной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотиков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума пропаганда наркотиков литература Павел Крашенинников
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