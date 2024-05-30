IT-компании оценили последствия 5-процентного налога на прибыль

Участники IT-рынка разошлись во мнении, как повлияет на бизнес введение налога на прибыль в 5%. Часть видит риск роста цен на конечную продукцию, другая считает ставку по-прежнему комфортной, позволяющей расти двузначными темпами

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Опрошенные РБК участники IT-рынка разошлись во мнении о том, как анонсированные изменения налоговой системы повлияют на их бизнес.

Речь идет о внесенном Минфином в правительство законопроекте, затрагивающем основные виды прямых налогов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Для IT-компаний предусмотрено введение в 2025–2027 годах налога на прибыль в размере 5% вместо действующей сейчас нулевой ставки.

Что ждет бизнес

Часть игроков заявили о риске роста цен на IT-решения и услуги, а также сокращения инвестиций из-за планируемых изменений. Так, гендиректор Mad Brains Олег Чебулаев говорит, что повышение налога увеличивает прямые расходы IT-компаний, что приведет к росту цен на услуги на 5–10% без учета инфляции. Из-за этого спрос со стороны малого и среднего бизнеса может снизиться, что скажется на маржинальности; IT-компании будут вынуждены искать пути оптимизации расходов, что может привести к сокращению затрат на исследования, разработки, маркетинг и персонал, считает он. В долгосрочной перспективе это может «ослабить инновационный потенциал отрасли, замедлить темпы технологического развития и ухудшить качество предоставляемых услуг», прогнозирует Чебулаев.

По словам замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаила Бочарова, изменение будет более ощутимым для малых и средних разработчиков. По его оценке, дополнительные расходы и стоимость конечного продукта и услуг могут вырасти на те же 5%. «А вот инвестиции в развитие своих продуктов сократят все вендоры: молодые и растущие разработчики — минимум на 5%, крупные — чуть меньше. Это урезание будет чувствительным, поскольку при высоких темпах создания западных аналогов IT-продуктов необходимо постоянно увеличивать вложения», — указал Бочаров.

По прогнозу технического директора банка «Бланк» Кирилла Бантукова, изменение повысит стоимость разработки технологических решений на 20–30%, что «может серьезно замедлить процессы цифровизации и импортозамещения». Вместе с повышением НДФЛ на 2–3 процентных пункта это приведет к росту фонда оплаты труда для сотрудников, ожидает он. По словам финдиректора SimbirSoft Марии Дубенской, увеличение налоговой нагрузки влечет за собой сокращение возможностей для развития и роста, инвестирования в новые проекты и бизнес-идеи. Производители постараются переложить дополнительную нагрузку на потребителей, согласен руководитель направления IT-инфраструктуры К2Тех Алексей Зотов. Он отметил, что в последнее время сложилась практика ежегодного пересмотра стоимости IT-решений, и эти 5% «растворятся в ежегодной индексации».

Другие участники рынка восприняла изменения менее пессимистично. Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов, президент Ассоциации разработчиков софта РУССОФТ Валентин Макаров и директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев заявили, что не ждут роста цен на российские IT-решения из-за изменения ставки. Комлев объяснил это тем, что затраты IT-компаний не вырастут. В то же время он согласен, что изменения могут привести к сокращению инвестиций либо размера дивидендов, которые платят компании.

Как менялось налогообложение в IT

Налоговые льготы для IT-компаний были введены в 2020 году: тогда налог на прибыль снизился с 20 до 3%, страховые взносы — с 14 до 7,6%. В 2022 году в ответ на введение санкций для поддержки IT-отрасли власти обнулили налог на прибыль, а также освободили разработчиков софта от НДС. Нулевая ставка по налогу на прибыль действует до конца 2024 года. С прошлого года Минцифры вело переговоры с Минфином о продлении льготы до 2030 года, либо о придании ей бессрочного статуса. В последних заявлениях глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что они намерены сохранить льготу, но ограничить список IT-компаний, имеющих на нее право: предполагается, что ее получат только компании с определенным уровнем выручки (каким именно — не уточнялось).

В конце марта Шадаев говорил, что в 2023 году выручка российских IT-компаний составила 5,5 трлн руб., увеличившись на 43%. Выручка от реализации отечественных IT-решений составила 2,8 трлн руб. (+31%), количество специалистов увеличилось почти на 13%, до 857 тыс. человек, к 2% приблизилась доля IT-отрасли в ВВП. По оценке Strategy Partners, рынок инфраструктурного софта (операционные системы, системы управления базами данных и др.) в прошлом году вырос на 31%, до 101 млрд руб., а выручка российских поставщиков на внутреннем рынке увеличилась на 78%, почти до 53 млрд руб.

Финдиректор Arenadata Анатолий Смирнов считает, что изменение ставки налога на прибыль с 2025 года не должно оказать существенного влияния на IT-разработчиков. Он напомнил, что чистая прибыль IT-компаний растет примерно на 25–30% в год, а у отдельных игроков рынка — на 50% и выше при рентабельности по прибыли на уровне 35–40%.

Николай Комлев из АПКИТ отмечает, что на фоне санкционного давления на российскую экономику сохранить нулевую ставку налога было очень трудно, поэтому 5%, по его мнению, — это хорошая новость. Валентин Макаров также напомнил, что существовал риск полной отмены льготы. «Решение о повышении ставки является компромиссом по отношению к бюджетам регионов, которым, вероятно, и будет выплачиваться этот налог. Для компаний это 5% дополнительных потерь возможностей инвестирования в разработку софта плюс накладные расходы, связанные с администрированием этого налога», — пояснил он.

По словам GR-директора «СерчИнформ» Ольги Минаевой, зарплаты и число сотрудников в отечественных IT-компаниях растут, средства вкладываются как в разработку новых решений, так и в доработку существующих, поэтому новая ставка «скорее компромиссная». Она считает, что компании готовы работать в такой реальности, главное, «чтобы не было никаких других внезапных условий, которые кардинально меняют налоговый режим и увеличивают нагрузку на бизнес». Компромиссной обсуждаемую ставку назвал и замгендиректора, директор по развитию бизнеса «Т1 Иннотех» Андрей Гулидин. По его мнению, она «даст возможность и дальше вкладывать средства в проекты, но уже в меньшем объеме».