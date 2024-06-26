Минфин предложил увеличить пошлину за развод в 8 раз
Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня (текст поправок есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Поправки разосланы на согласование в ведомства.
Так, например, значительным корректировкам подвергнется ряд пошлин, уплачиваемых физическими лицами, а именно:
- За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 руб. до 5000 руб.
Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака. В остальных случаях он может быть произведен напрямую органом ЗАГС. По данным Росстата, в 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тыс. разводов.
Пошлина за заключение брака составляет 350 руб.
- За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — со 1600 руб. до 5000 руб.
Любой гражданин России имеет право поменять имя, фамилию или отчество. Для этого необходимо подать заявление в отдел ЗАГС по месту жительства или регистрации рождения. На согласование перемены имени с органом ЗАГС дается один месяц.
Кроме того, будут увеличены пошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — с 650 руб. до 700 руб. Подобные изменения могут вноситься, например, в свидетельство о рождении или заключении брака. Пошлина за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния вырастет с 350 руб. до 500 руб., а за выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — с 200 руб. до 350 руб.
- За выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей пошлина поднимется со 1300 руб. до 2000 руб.
- За рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
Такие ходатайства подаются при проведении крупных сделок с бизнесом: создании и реорганизации компаний, заключении соглашений о совместной деятельности и т.д.
- За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
Их необходимо подавать в ряде случаев, в частности — при сделках и инвестициях, размер которых превышает 10% стоимости собственного капитала естественной монополии.
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