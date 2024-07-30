Дума приняла закон о регистрации владельцев телеграм-каналов в РКН
Госдума 30 июля приняла закон, который обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тыс. подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор, передает корреспондент РБК. Законопроект рассмотрели в нижней палате во вторник сразу во втором и третьем чтениях.
Что предложили депутаты
Если закон вступит в силу, владельцы аккаунтов и каналов в Telegram, имеющие более 10 тыс. подписчиков, будут обязаны сообщать в Роскомнадзор сведения о себе, позволяющие их идентифицировать. Какие именно данные нужно будет передавать и как, определит правительство. В законопроекте это называется «персональными страницами», имеющими более 10 тыс. «пользователей социальной сети». Во время заседания комитета по информационной политике Госдумы 29 июля депутаты, однако, уточнили, что речь будет идти именно о числе подписчиков конкретного аккаунта, а не об охватах постов или совокупной аудитории блогера.
Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн не стал отвечать на вопросы РБК о том, что именно является персональными страницами, подходит ли под это определение, например, анонимный телеграм-канал, в котором пишут несколько авторов, или канал компании.
Роскомнадзор в свою очередь будет вести реестр таких страниц, он же определит порядок формирования и ведения реестра. Для тех владельцев каналов, которые будут обязаны зарегистрироваться, но не сделают этого, предусмотрены ограничения: они не смогут размещать у себя рекламу, а другим каналам нельзя будет репостить их сообщения.
Хинштейн в понедельник уточнял, что каналы, выполнившие требования законодательства, будут маркироваться соцсетями.
Как будет работать новый механизм деанонимизации
Нормы о регистрации каналов и аккаунтов в Роскомнадзоре появились на этапе подготовки ко второму чтению законопроекта по другой теме — об ужесточении оборота сим-карт. Ко второму чтению поступили 14 поправок, 13 из которых были рекомендованы комитетом к принятию. Автором всех этих поправок стал Хинштейн.
На заседании комитета 29 июля присутствовал сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин, который спросил, как будет обеспечиваться конфиденциальность данных о владельцах телеграм-каналов.
Глава Минцифры Максут Шадаев, также выступавший на заседании комитета, выразил уверенность в том, что Роскомнадзор будет понимать, что база данных о владельцах каналов — это «суперчувствительная» информация, и ее защите будет уделяться отдельное внимание. «По крайней мере публично данные о собственниках выдаваться не будут», — добавил министр.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин подчеркнул, что раскрытие информации о владельцах телеграм-каналов повышает ответственность их авторов и делает «информационный оборот» более прозрачным.
Шадаев также рассказал, что компании-рекламодатели смогут проверить, исполняет ли тот или иной телеграм-канал закон и включен ли он в реестр Роскомнадзора, соответственно, можно ли размещать у него рекламу. «Будет сервис Роскомнадзора, через Госуслуги вы сможете спросить. Соответственно, вам скажут «да» [или] «нет». Персональные данные собственника раскрываться не будут, но будет подтвержден факт регистрации канала в соответствующем реестре», — пояснил Шадаев.
Он добавил, что сама регистрация в Роскомнадзоре не будет требовать «сверхусилий» от владельцев аккаунтов. «Там будет простая формочка, вы ее через Госуслуги подадите, де-факто это будет считаться регистрацией», — уточнил глава Минцифры.
В пресс-службе Telegram не ответили на запрос РБК. В пресс-службах VK (соцсети ВКонтакте, Одноклассники и Дзен), Газпром-Медиа (Rutube, Yappy) и МТС (владеет сервисом вертикальных видео Nuum) отказались от комментариев.
В пресс-службе Роскомнадзора и Минцифры на запрос РБК не ответили.
Как обсуждали законопроект в Думе
В ходе обсуждения депутаты Анжелика Глазкова и Алексей Куринный (оба — КПРФ) поинтересовались, почему для введения требований была выбрана цифра именно в 10 тыс. подписчиков. Кроме того, Куринный спросил, каким образом можно будет ограничить размещение рекламы.
Отвечая на вопросы, Хинштейн заявил, что, по его мнению, вносимые изменения не повлекут каких-либо сложностей для граждан в пользовании соцсетями, но они «направлены на достижение общей цели, а именно на создание безопасной информационной среды».
«Вот я веду социальный сети — «ВКонтакте», в Telegram. И там и там количество моей аудитории, слава богу, более 10 тыс. Не вижу никаких сложностей ни для себя, ни для кого из моих коллег, такую же работу ведущих, направить сведения о себе в РКН и указать, что да, я Хинштейн Александр Евсеевич, вот мой номер телефона, вот к нему привязан канал в Telegram. В чем сложность и в чем трудность принятия решения?», — пояснил Хинштейн.
Что касается планки в 10 тыс., то депутат счел ее «достаточно экспертной». Она позволяет охватить регистрацией те каналы, которые пользуются повышенным интересом у пользователей и, соответственно, имеют авторитет среди них, добавил он.
Статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алена Руденко сообщила, что порог в 10 тыс. обсуждался с различными ведомствами. «Нам нужно было определить, что такое массовые каналы и какие каналы влияют на общественное мнение», — добавила Руденко.c
«Властям и так про меня все известно»
Государству выгодно знать и контролировать все информационные ресурсы, которые могут воздействовать на аудиторию, рассуждает глава агентства TelecomDaily, владелец канала TMT Channel (8,1 тыс. подписчиков) Денис Кусков. Критическая отметка в 10 тыс., по его словам, логична, хотя более объяснимым был бы уровень в 50 тыс. подписчиков. «Пока не до конца понятен механизм взаимодействия, судя по всему, он будет носить уведомительный характер, — отмечает Кусков. — Мы со своей стороны будем это исполнять, поскольку мы уже зарегистрированы как СМИ и работаем по лицензии. Но для тех блогеров, козырем которых выступала анонимность, определенные проблемы возникнуть могут. Хотя и не думаю, что значительные».
Автор телеграм-канала про стартапы The Edinorog (31 тыс.) Дмитрий Филонов в разговоре с РБК отметил, что ему непонятно, какую именно информацию о нем как об авторе канала хочет получать Роскомнадзор. «Но вообще об авторах каналов, которые продают рекламу «в белую», и так известно довольно много: как минимум, ФИО и ИНН — из-за обязательной маркировки, — напомнил он. — А по этим данным, думаю, Роскомнадзор вполне может у налоговой запросить и данные о доходе». На вопрос о том, планирует ли он сам передавать о себе данные в ведомство, Филонов ответил, что это «зависит от того, какие именно данные хочет получать Роскомнадзор». «Насколько я понял, отказ от участия в этом мероприятии грозит тем, что будет запрет на покупку рекламы в блоге, — добавил собеседник РБК. — Это критично. Но я работаю в белую, маркирую рекламу. Властям и так про меня все известно. Честно говоря, я не знаю, что еще я могу сообщить Роскомнадзору такого, чего они и так при желании не смогут выяснить обо мне сами».
О том, что механизмы передачи информации в Роскомнадзор пока непонятны, рассказал и автор телеграм-канала про кибербезопасность «Пост Лукацкого» (25 тыс.) Алексей Лукацкий. «Но по опыту могу сказать, что больших сложностей по передаче своих контактных данных в Роскомнадзор я не вижу, чего не сказать о персональных данных пользователей, если таковая норма вдруг появится при очередном чтении или в поправках к какому-нибудь другому «антитеррористическому» законодательству, — добавил Лукацкий. — Я пишу для себя, а не для зарабатывания денег. Рекламу я у себя в канале не размещаю и не планирую. И хотя в исполнении новой нормы сложностей для себя я не вижу, исполнять ее я пока не планирую».
«Мы получим еще один инструмент конкурентной борьбы»
Для владельцев телеграм-каналов и страниц в других соцсетях новые нормы могут стать «обременением», поскольку на практике 10 тыс. подписчиков — это не очень большая аудитория, и у таких блогеров зачастую нет ресурсов, чтобы нанять юриста для разъяснения новых норм, считает юрист практики по сопровождению IP и IT сделок Semenov&Pevzner Екатерина Артемьева. Однако недавно введенные нормы о маркировке всей рекламы в интернете, по мнению эксперта, являются «гораздо более обременительной обязанностью», при этом рынок к ним уже адаптировался.
«Новый механизм в целом понятен, но вопросы после прочтения проекта закона остаются, — рассуждает Артемьева. — Например, пока не совсем ясно, как будет происходить взаимодействие соцсетей с Роскомнадзором. Также пока не до конца понятно, какие страницы в соцсетях попадают под понятие персональной страницы, будут ли удаляться страницы из реестра в случае, если количество подписчиков падает. Есть телеграм-каналы, у которых аудитория «плавает» в районе 10 тысяч. То есть сегодня 10,5 тыс. подписчиков, а завтра уже 9,9 тыс.».
Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али, в свою очередь, считает, что новый механизм «выглядит очень сырым и спорным»: «Чего только стоит запрет на репост от пользователей, которые не состоят в реестре Роскомнадзора. Причем запрет этот формально распространяется не только на посты блогеров, но и обычных друзей, у которых меньше 10 тыс. подписчиков. К тому же неясно, что такое персональная страница. Раньше законодатель не задавался целью ее подробно определять. Например, страница интернет-магазина в VK — это персональная страница?» Открытым остается и вопрос о том, будут ли поправки о реестре блогеров применяться к зарубежным и заблокированным соцсетям, отмечает Али.
Дела о нарушении законодательства о рекламе будет возбуждать и вести ФАС России, продолжает Али. При этом, как обращает внимание эксперт, большинство дел возбуждаются не по инициативе службы, а по жалобам. «То есть мы получим еще один инструмент конкурентной борьбы», — добавляет он. С этим согласна и Артемьева: «Обычно подобные нарушения устанавливаются при помощи обращений от граждан и от других органов, например прокуратуры или при помощи выборочного мониторинга».
Покупка рекламы через криптовалюту не поможет блогерам сохранить анонимность, продолжают юристы. Как объясняет Али, криптовалюту, во-первых, можно отследить саму по себе, а во-вторых, ФАС, увидев в конкретном паблике рекламу, и так сможет определить ее владельца. «Сейчас мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона», — напоминает Али. Кроме того, самого наличия рекламы в незарегистрированном канале достаточно для установления нарушения, отмечает, в свою очередь, Артемьева: «Рекламу на канале никак не скроешь, ведь ее смысл в доступности для пользователей».
Говоря о сроках вступления поправок в силу, Артемьева уточняет, что общая обязанность владельцев страниц с более 10 тысячами подписчиков подавать данные о себе в Роскомнадзор вступит в силу сразу после подписания закона. Но отдельные требования, связанные с этой обязанностью, вступят в силу позже. Например, обязанность не репостить информацию со страниц, не входящих в реестр, начнет действовать только с 1 января 2025 года.
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