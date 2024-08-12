Действие ОСАГО расширят на Белоруссию с 1 октября

Мишустин сообщил о расширении действия ОСАГО на Белоруссию с 1 октября

С 1 июля в России начали продавать «Синюю карту», заменившую «Зеленую», необходимую при поездках за рубеж. «Синяя» пока действует в России и Белоруссии и является обязательной. Единый полис ОСАГО будет добровольным

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительство подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводятся в телеграм-канале правительства.

«Правительство продолжает работу по укреплению российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. Очередной ее этап — развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности», — говорится в сообщении.

В правительстве рассчитывают, что это облегчит поездки в республику для автовладельцев, в том числе для туристов и предпринимателей, отметил Мишустин.

Новый механизм страхования заработает с 1 октября этого года. Водителям не придется платить за дополнительную страховку, в случае ДТП им компенсируют ущерб по полису ОСАГО. Они также смогут пользоваться электронным полисом, пояснили власти.

С 1 июля этого года в России начали продавать новые страховые сертификаты «Синяя карта». Эта карта заменила ранее существовавшую «Зеленую», подтверждающую страхование автовладельцев при поездках за границу. «Зеленая карта» — аналог полиса ОСАГО, который действует за рубежом.

C 1 июля 2023 года в России перестали действовать и выдавать «Зеленые карты» после того, как членство Российского союза автостраховщиков (РСА) в международной системе страхования «Зеленая карта» было приостановлено, как и Белорусского бюро по транспортному страхованию. «Если водитель планирует поехать из России в Белоруссию или наоборот, изменений не будет, все действует стандартно. Если его маршрут лежит в другую страну, с которой нет соглашения, нужно приобретать местный полис», — поясняли в РСА.

Минимальный срок действия «Синей карты» составляет 15 дней, максимальный — один год. Пока она действует только в пределах России и Белоруссии. «Синяя карта» является обязательным полисом страхования для автомобилистов.

Российский союз страховщиков сообщал, что новый единый полис ОСАГО в России и Белоруссии должен заработать с 1 октября года. Единая страховка будет добровольной.

Зампредседателя комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Сергей Сивец в интервью «Российской газете» пояснял, что «расширение на территорию обеих наших стран — это дополнительный инструмент, автолюбителя никто не будет принуждать приобретать услугу, в которой у него нет необходимости».