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Президент Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам, документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

В реестр планируется включить информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск.

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