 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам, документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

В реестр планируется включить информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск.

Материал дополняется

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Персоны
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
Минобороны впервые сообщило о поражении французской гаубицы ТRF-1 Политика, 14:51
В ОАЭ назвали неэффективными западные санкции против России Экономика, 14:49
Забудьте о фиксированном платеже: как выгодно работать с франчайзи Pro, 14:46
Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам Политика, 14:43
СДЭК возобновил выдачу всех готовых отправлений Общество, 14:41
Алкоголь на верандах летних кафе разрешили продавать с 1 июня Бизнес, 14:39
Прокуратура проверит жалобы школьниц на проверку лифчиков перед ЕГЭ Общество, 14:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Локомотив» расстался с Дзюбой Спорт, 14:37
Финансовая неуспешность и недоверие: шесть мужских страхов в отношениях Pro, 14:30
ТАСС узнал, что Володин обсудит с Мишустиным раздевание школьниц на ЕГЭ Политика, 14:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:25
Правительство начнет взимать процент от суммы сделок с недвижимостью Бизнес, 14:22
WP узнала, что Байден допускает отмену запрета на удары Киева по России Политика, 14:17
Экс-владелец «Кубань-Вино» назвал передачу актива государству незаконной Бизнес, 14:14