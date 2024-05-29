Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам
Президент Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам, документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
В реестр планируется включить информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск.
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