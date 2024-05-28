Минфин внес проект изменения налоговой системы с «пятью ступенями» НДФЛ

Минфин подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе. Предлагаются пятиступенчатая шкала НДФЛ, рост налога на прибыль до 25%, вменение НДС части бизнеса на «упрощенке» и амнистия за «дробление»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов разработало и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе, сообщило ведомство в пресс-релизе, поступившем в РБК. Как и анонсировалось, он затронет основные виды прямых налогов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Предполагается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года. Ранее свои рекомендации по прогрессии НДФЛ предлагала Госдума.

В рамках изменения налогов деньги пойдут на социально-экономическое развитие, включая финансирование новых нацпроектов («Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры»), утверждается в материалах Минфина. Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий, направит деньги на развитие проектов технологического суверенитета, указано там.

РБК приводит ключевые параметры предлагаемых изменений.

Пять ступеней НДФЛ

Законопроект Минфина предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц. На смену двум действующим ступеням (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) придет пять:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год); 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год); В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше 150 000 руб. в месяц

для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год); В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше 150 000 руб. в месяц 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год); 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год); 22% при доходах свыше 4,17 млн в месяц (50 млн руб. в год).

Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Например, при совокупном заработке гражданина в размере 8 млн руб. в год до вычета НДФЛ работодатель как налоговый агент будет отчислять 13%, пока доход работника не достигнет 2,4 млн руб. с начала года, 15% с части дохода между 2,4 и 5 млн руб. (то есть с 2,6 млн) и 18% с части дохода выше 5 млн руб. (то есть с оставшихся 3 млн). В этом примере совокупный НДФЛ за год составит 1,24 млн руб. (против 1,1 млн при текущей системе).

В России 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения, говорится в материалах Минфина, поступивших в РБК. По данным Росстата, в апреле 2023 года начисленную зарплату в размере более 200 тыс. руб. получили 1,1 млн работников в России. Зарплату свыше 3 млн руб. в том месяце получили 3,7 тыс. человек.

Порог в 2,4 млн руб. в год, до которых действует ставка 13%, совпадает с предельным доходом, который может в году иметь самозанятый: налог на профессиональный доход в 4–6% платится с дохода до 2,4 млн руб. Таким образом, Минфин предлагает не менять налоговую привлекательность спецрежима.

Поддержка семей

Будет введен налоговый аналог кешбэка для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 прожиточного минимума на человека. Автоматическая выплата кешбэка через систему социальной поддержки снизит реальную ставку налога для них до 6%.

Согласно материалам Минфина, фактическую ставку в 6%, благодаря возврату 7%, смогут получить около половины от общего количества всех семей с двумя или более детьми в России. По предварительным расчетам ведомства, исходя из прожиточного минимума 2025 года налоговый «кешбэк» может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тыс. руб., если оба работают, и не более 106 тыс. руб., если работает только один.

Частичный возврат уплаченного НДФЛ, который в Минфине сравнивают с «тринадцатой зарплатой», будет производиться из средств федерального бюджета.

Кроме того, исключение из новой шкалы подоходного налога будет предусмотрено для действующих участников военной операции на территории Украины в части их выплат за работу в зоне военных действий.

Налог с нетрудовых доходов

Действующие ставки — 13 и 15% — сохранятся при налогообложении доходов от дивидендов и депозитов, а также от реализации ценных бумаг. Однако ставка в 15% будет применяться к доходам свыше 2,4 млн руб. (не 5 млн, как сейчас), без дальнейшей прогрессии. В частности, «сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит не тормозить развитие фондового рынка», отмечают в Минфине.

НДФЛ с продажи недвижимости будет применяться к чистому финансовому результату, а не ко всему доходу с продажи (и при действующем законодательстве при продаже недвижимости сумму полученных доходов можно уменьшить на расходы на его покупку — тогда налог уплачивается с разницы между ними). К проданным объектам недвижимости будет применяться тот же подход: 13% до суммы в 2,4 млн руб., 15% — свыше этой суммы. Сейчас, согласно Налоговому кодексу, ставка в 15% к доходам от продажи недвижимости не применяется, даже если сумма продажи превышает 5 млн руб.

Льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физлица при выполнении минимальных сроков владения (5 лет для недвижимого имущества, 3 года для иного имущества, например, автомобиля), сохраняется в полном объеме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика.

В то же время льгота в виде освобождения от НДФЛ при продаже акций или долей в бизнесе при сроке непрерывного владения более пяти лет будет скорректирована: если доход от таких сделок за год превысит 50 млн руб., необходимо будет заплатить налог на общих основаниях, даже если срок владения превысил пять лет. По текущему порядку подоходным налогом облагается прибыль, полученная в результате продажи акций дороже, чем они были куплены.

Налог на прибыль компаний

Ставку налога на прибыль организаций предлагается повысить на 5 п.п. — с действующих 20% до 25%. Ранее представители бизнеса допускали ее увеличение до 30% при условии предоставления инвестиционной льготы.

Финансовый результат российских компаний в 2023 году вырос на 35,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг 33,3 трлн руб., поясняют в Минфине.

Повышение с 1 января 2025 года налога на прибыль позволит отказаться от оборотных сборов, таких как «курсовые» экспортные пошлины, введенные для широкого круга отраслей осенью 2023 года (весной 2024-го правительство продлило их действие до конца года).

Параллельно с ростом налога на прибыль Минфин предложил бессрочно продлить действие механизма инвестиционного налогового вычета в регионах (по действующему законодательству он завершает работу в 2024 году), а также ввести федеральный налоговый вычет для компаний из приоритетных отраслей.

Кроме того, предлагается ввести повышенный коэффициент учета НИОКР при определении базы по налогу на прибыль в высокотехнологичных отраслях — как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, его повысят с 1,5 до 2. Это позволит уменьшить налогооблагаемую прибыль.

Рентные налоги

В рентных отраслях «с высокой рентабельностью и низкими инвестициями», а именно производстве минеральных удобрений, добыче железной руды, предлагается поднять НДПИ. По данным Минфина, в ряде сырьевых отраслей достигнутые уровни операционной рентабельности существенно превышают средние по экономике 10–12%. А уровень рентной налоговой нагрузки — ниже минимальных 5–6% от выручки. После повышения НДПИ рентабельность в этих отраслях все равно останется высокой (20–25%), показали оценки Минфина.

Для отрасли «Добыча железа» предлагается увеличить НДПИ на 15%;

в отрасли «Производство минеральных удобрений» (калий) — увеличить НДПИ в 2,3 раза;

«производство минеральных удобрений» (фосфор) — в 2 раза;

Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1200 руб./тыс. куб. м газа).

НДС для «переходного» бизнеса

Налоговые изменения запланированы и для малого бизнеса. Предполагается, что порог доходов для применения УСН будет расширен с действующих 265,8 млн руб. до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 млн до 200 млн руб.

Будут отменены повышенные ставки в рамках системы УСН — 8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы», которые действует при доходах от 199,35 млн в 2024 году и при количестве сотрудников от 100 человек. Таким образом, весь бизнес на УСН будет применять базовые ставки в 6% при базе «доходы» и 15% («доходы минус расходы»).

Взамен компании с оборотом выше 60 млн руб. в год обяжут стать плательщиками НДС, который сегодня бизнес на УСН в общих случаях платить не обязан. При уплате НДС бизнесу будут предложены следующие альтернативы:

общий режим: ставка НДС 20% (или 10% — для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;

ставка 5% при доходах до 250 млн руб. в год и ставка 7% при доходах в диапазоне 250–450 млн руб. в год. — без права на вычеты.

Повышение затронет в основном сферы торговли, аренды недвижимости и ресторанный бизнес. По официальным данным, 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб.

Параллельно будет смягчен налоговый режим для производственных предприятий малого бизнеса: для малых компаний в сфере обработки, не работающих с подакцизными товарами, ставка страховых взносов будет снижена с 15% до 7,6%. Также в планах Минфина — налоговая амнистия за «дробление» бизнеса в период 2022-24 годов.