Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов из России

Закон в том числе расширяет полномочия МВД по контролю над лицами, попавшими в специальный реестр нелегалов. Он также наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих в нем, против чего выступила Генпрокуратура

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Совет Федерации одобрил закон о введении нового миграционного режима высылки для нелегальных мигрантов. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом. Трансляция планерного заседания ведется на сайте верхней палаты.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой.

Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют законных основания для нахождения в стране, в том числе те, кто совершил правонарушения. Параллельно планируется создать реестр контролируемых лиц, в котором будут содержаться сведения о таких людях. После исключения этих сведений из реестра действие режима высылки будет прекращаться.

Для тех, кто попал в реестр, предусмотрен ряд ограничений. Им запрещено покупать недвижимость и транспортные средства, управлять машинами, брать кредиты, свободно перемещаться по территории России, вступать в брак, оформлять новые счета в банках, тратить с уже существующих счетов более 30 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, сокращаются сроки временного пребывания мигрантов в России. Если сейчас они могут находиться в стране не более 90 суток в течение полугода, то поправками устанавливается, что 90 дней мигрант сможет находиться в стране в течение года.

Предложенные поправки в законодательство расширяют полномочия сотрудников МВД в сфере миграции. Так, именно МВД будет определять порядок применения и прекращения режима высылки, а также осуществлять контроль за людьми, внесенными в реестр контролируемых лиц.

Попавшие в реестр должны будут информировать полицию о своем местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации. Кроме того, они должны сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении этих требований «будет приниматься решение о депортации».

Сотрудники полиции смогут запрашивать информацию о таких людях, в том числе составляющую банковскую, налоговую, коммерческую тайну, включая данные о движении денежных средств на их счетах. Они смогут вести за ними наблюдение, в том числе с использованием технических средств, использовать данные мобильных устройств и геолокации, а также получат доступ в жилые помещения, где проживают или находятся в данный момент такие люди.

Против последнего выступили в Генпрокуратуре. На заседании Совфеда накануне, когда обсуждался данный законопроект, начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов указал на риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища, ведь до сих пор оно могло быть ограничено исключительно в целях обеспечения безопасности.

Помимо этого Завалунов выступил против трехдневного срока, который принятые Госдумой поправки отводят полицейским на извещение прокурора о предпринятых ими действиях в отношении «контролируемых лиц», в то время как стандартный срок извещения о подобных действиях в случае поимки преступника составляет всего сутки. «Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан», — отметил начальник правового управления Генпрокуратуры. Он призвал доработать законопроект после одобрения Совфедом.

Аргументы прокуратуры «будут восприняты», сказал один из авторов инициативы депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что лично у него конституционность нынешней редакции законопроекта сомнений не вызывает. Жилище неприкосновенно, но законодатель вправе сделать исключения из общего правила, напомнил сенатор, пообещав найти приемлемое решение «в более спокойной обстановке».

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики этой весной. Тому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек. В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Спустя четыре дня Дума приняла закон о новом режиме высылки для мигрантов. В конце месяца нижняя палата также приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.