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Ограничения для мигрантов ,  
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МВД расширит на родителей меры против детей-мигрантов

Родители нежелательно пребывающих в России мигрантов получат такой же статус
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Ограничения для мигрантов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Иностранцы, пребывание несовершеннолетних детей которых в России будет признано нежелательным, получат аналогичный статус, следует из приказа МВД, опубликованного на портале правовой информации.

«В случае, если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина одновременно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — говорится в документе.

Этот приказ вступит в силу 5 февраля.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия МВД мигранты депортация несовершеннолетние
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