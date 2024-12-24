МВД расширит на родителей меры против детей-мигрантов
Иностранцы, пребывание несовершеннолетних детей которых в России будет признано нежелательным, получат аналогичный статус, следует из приказа МВД, опубликованного на портале правовой информации.
«В случае, если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, при подготовке материалов и проекта решения о нежелательности пребывания такого гражданина одновременно осуществляется подготовка материалов и проекта решения о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем», — говорится в документе.
Этот приказ вступит в силу 5 февраля.
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