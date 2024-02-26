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Новые законы в России ,  
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Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Владимир Путин подписал закон о самозапрете для россиян на получение кредитов
Сюжет
Новые законы в России
Цель закона – дополнительная защита россиян от мошенников, заявляли в Госдуме. ЦБ отмечал, что получает много жалоб от граждан на оформление кредитов на их имя без согласия
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Президент Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, которые позволят гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. 

Для установления запрета необходимо будет подать заявление через МФЦ в квалифицированные бюро кредитных историй. Также появится возможность направить такое заявление через «Госуслуги». Снятие запрета устроено таким же образом. Для получения услуги нужен ИНН.

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Предусмотренный новой нормой запрет охватывает не все виды кредитов, под это не подпадают займы, обеспеченные ипотекой или транспортным средством.

Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит гражданам обеспечить себе дополнительную защиту от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя краденые или полученные обманным путем персональные данные.

Идею о самозапрете на кредиты поддержал и ЦБ. Регулятор отмечал, что получает много жалоб от граждан на оформление кредитов на их имя.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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