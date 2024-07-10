 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Госдума приняла закон о введении туристического налога

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
Туристический налог, фактически заменяющий курортный сбор, начнет действовать с 1 января 2025 года, он составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет постепенно расти
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор в России.

Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно, максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет постепенно расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей и взимать его будут не с человека, как это было в курортном сборе, действующем в ряде регионов России с 2018 года, а с отеля за каждый занятый номер. Налог не будет исчисляться с некоторых категорий граждан, в том числе участников военной операции на Украине.

Госдума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми
Экономика
Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

Поручение дать регионам право взимать туристический налог давал правительству президент Владимир Путин еще летом 2023 года, попросив учесть опыт курортного сбора.

Средства поступят в бюджеты муниципалитетов и могут быть направлены исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры, пояснил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в разговоре с РБК. По его словам, такой механизм будет прозрачным как для бизнеса, так и для туристов и властей региона.

Эксперимент по курортному сбору закончится в 2024 году. Право вводить такой сбор изначально получили четыре региона: Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Крым. Но Крым отказался от него, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для туристов и бизнеса.

Первоначально эксперимент должен был действовать до конца 2022 года, но его продлили до 1 января 2025 года и включили в него федеральную территорию «Сириус» и Петербург, курортный сбор там ввели с 1 апреля 2024 года. Как и с туристическим налогом, размер сбора каждый регион устанавливает самостоятельно, но в пределах 100 руб. с человека в день. Максимальный сбор остается в Петербурге и Ставропольском крае.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Госдума законопроект туризм курортный сбор налоги
Материалы по теме
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении налогов
Экономика
Набиуллина оценила влияние на инфляцию проекта новых налогов
Экономика
Дума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Кремль ответил на слова Страмера об ударах Storm Shadow по России Политика, 12:12
В Кремле призвали уважать «коллективные решения» не ехать на Олимпиаду Спорт, 12:11
Новый британский премьер назвал условие увеличения расходов на оборону Политика, 12:08
Кремль исключил связь формата переговров Путина и Моди с разногласиями Политика, 12:08
Минстрой оценил новые условия семейной ипотеки Недвижимость, 12:08
МОК оплатил билеты в Париж российской участнице Олимпиады и ее тренерам Спорт, 12:05
Торговая платформа «Кифа» официально объявила о планах выйти на IPO Инвестиции, 12:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Посмотрим, как вы справитесь»: 7 ошибок лидера, которые разрушат команду Pro, 12:00
Криптовалюта и риски: как обеспечить безопасность своих цифровых активов РБК Компании, 12:00
Япония передаст Украине четыре машины для разминирования Политика, 11:57
Медведев призвал готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества Политика, 11:53
Зеленский назвал недостаточными обещанные Украине системы ПВО Политика, 11:51
Forbes узнал о планах IT-компании «Омега» провести IPO в ближайшие годы Инвестиции, 11:44
Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения Энергодара Политика, 11:42