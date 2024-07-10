Госдума приняла закон о введении туристического налога

Туристический налог, фактически заменяющий курортный сбор, начнет действовать с 1 января 2025 года, он составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет постепенно расти

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении туристического налога, который заменит курортный сбор в России.

Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно, максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет постепенно расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей и взимать его будут не с человека, как это было в курортном сборе, действующем в ряде регионов России с 2018 года, а с отеля за каждый занятый номер. Налог не будет исчисляться с некоторых категорий граждан, в том числе участников военной операции на Украине.

Поручение дать регионам право взимать туристический налог давал правительству президент Владимир Путин еще летом 2023 года, попросив учесть опыт курортного сбора.

Средства поступят в бюджеты муниципалитетов и могут быть направлены исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры, пояснил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в разговоре с РБК. По его словам, такой механизм будет прозрачным как для бизнеса, так и для туристов и властей региона.

Эксперимент по курортному сбору закончится в 2024 году. Право вводить такой сбор изначально получили четыре региона: Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Крым. Но Крым отказался от него, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для туристов и бизнеса.

Первоначально эксперимент должен был действовать до конца 2022 года, но его продлили до 1 января 2025 года и включили в него федеральную территорию «Сириус» и Петербург, курортный сбор там ввели с 1 апреля 2024 года. Как и с туристическим налогом, размер сбора каждый регион устанавливает самостоятельно, но в пределах 100 руб. с человека в день. Максимальный сбор остается в Петербурге и Ставропольском крае.