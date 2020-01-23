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Вирус из Китая ,  
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Вирус из Китая. Что важно знать

В начале года в Китае обнаружили новый коронавирус. Из-за него уже погибли люди. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР. Что важно знать о новом вирусе — в материале РБК
Фото: Emily Wang / AP

Что известно о вспышке заболевания в Китае

  • 31 декабря появились сообщения, что в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии неясного происхождения. Заболевшие работали на местном рынке морепродуктов.
  • 7 января в КНР определили, что возбудителем был новый коронавирус 2019-nCoV.
  • К 20 января медики подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
  • К 23 января число заболевших приблизилось к 600.
  • 17 человек умерли.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Отдельные случаи заболевания зафиксированы в Японии, США, Южной Корее и Таиланде.
  • Город Ухань, где были отмечены первые случаи заболевания, закрыли на выезд.
  • Власти КНР опасаются, что распространение вируса ускорится из-за Нового года (по лунному календарю он наступит 25 января): во время каникул жители традиционно много путешествуют по всей стране и за рубежом.

Реакция рынков

На фоне новостей о вирусе упали акции европейских компаний, чье производство локализовано в том числе в Китае, а также акции авиакомпаний. В частности, снизились котировки Air France, Lufthansa, LVMH, Hermes.
Эксперты предупредили о возможном падении цен на нефть.

Что такое коронавирус 2019-nCoV

  • Новое заболевание относится к семейству коронавирусов, получивших свое название из-за внешнего вида: под микроскопом частица округлой формы напоминает корону. Фотографии ранее известных штаммов коронавируса опубликовал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.
    Фото: Zuma / ТАСС
  • Такие вирусы могут передаваться человеку от животных, а также между людьми. Но лишь семь коронавирусов (включая новый) вызывают заболевания у людей.
  • Симптомы нового коронавируса включают обычные респираторные: лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание. При осложнениях вирус может вызвать пневмонию и почечную недостаточность.

Другие известные вспышки заболеваний из-за коронавирусов

В 2003 году в Азии началась эпидемия так называемой атипичной пневмонии. Специалисты назвали заболевание тяжелым острым респираторным синдромом (SARS). Вирус передавался воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. За время эпидемии им переболели более 8 тыс. человек (в 30 странах), умерли более 900 человек.

В 2012 году в Саудовской Аравии зафиксировали первый случай инфекции, получившей название ближневосточного респираторного синдрома (MERS). За семь лет заразились 2,5 тыс. человек, умерли более 800 человек. Большинство заболевших — жители Саудовской Аравии. Вирус преимущественно передается от верблюдов.

Что происходит в России

  • 22 января стало известно о том, что медики подозревают коронавирус у нескольких пациентов в России. Диагнозы не подтвердились.
  • Россия усилила контроль на границе, в аэропортах стали проверять состояние здоровья прибывших из Китая пассажиров.
  • В Приамурье ввели режим повышенной готовности.
  • В России разрабатывают вакцину от нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как защитить себя

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по снижению риска заражения новым коронавирусом:

  • часто мыть руки с мылом или средством на основе спирта;
  • при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или тканью (ткань после этого следует выбросить);
  • избегать тесного контакта с людьми, у которых есть жар или кашель;
  • не есть сырые или недоготовленные продукты животного происхождения.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: вирус, Китай, коронавирус, КНР, пневмония
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