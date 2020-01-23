Вирус из Китая. Что важно знать
Что известно о вспышке заболевания в Китае
- 31 декабря появились сообщения, что в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии неясного происхождения. Заболевшие работали на местном рынке морепродуктов.
- 7 января в КНР определили, что возбудителем был новый коронавирус 2019-nCoV.
- К 20 января медики подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
- К 23 января число заболевших приблизилось к 600.
- 17 человек умерли.
- Отдельные случаи заболевания зафиксированы в Японии, США, Южной Корее и Таиланде.
- Город Ухань, где были отмечены первые случаи заболевания, закрыли на выезд.
- Власти КНР опасаются, что распространение вируса ускорится из-за Нового года (по лунному календарю он наступит 25 января): во время каникул жители традиционно много путешествуют по всей стране и за рубежом.
Реакция рынков
На фоне новостей о вирусе упали акции европейских компаний, чье производство локализовано в том числе в Китае, а также акции авиакомпаний. В частности, снизились котировки Air France, Lufthansa, LVMH, Hermes.
Эксперты предупредили о возможном падении цен на нефть.