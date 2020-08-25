Минздрав усомнился в повторном заражении коронавирусом главы Тувы

Шолбан Кара-оол (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ведомства нет информации, подтверждающей повторное обнаружение коронавирусной инфекции у главы Тувы Шолбана Кара-оола, передает ТАСС. По данным агентства, он сообщил об этом во время рабочей поездки в Калужскую область.

«У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание», — сказал Мурашко.

Первый раз Кара-оол заболел коронавирусом в мае этого года. Однако 24 августа глава Тувы сообщил, что находится в инфекционной больнице с повторным заражением COVID-19. Он пояснял, что в его случае второй раз болезнь протекает иначе. К обычным симптомам добавились сильные головные боли.

По словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно при определенных особенностях иммунной системы. Например, при ослабленном иммунитете организм может выработать недостаточное для защиты от вируса количество антител.