Первый препарат для лечения COVID-19 получил одобрение на продажу в ЕС

Речь идет о препарате «Ремдесивир», который применялся для лечения лихорадки Эбола. В России это лекарство проходит клинические испытания

Производство препарата «Ремдесивир» (Фото: Mohamed Hossam / Global Look Press)

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить условное разрешение на продажу препарата Veklury (Remdesivir, «Ремдесивир»), который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет с диагнозом «пневмония» и положительными тестами на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Ремдесивир» является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС», — говорится в сообщении.

Условное разрешение на продажу — это один из нормативных механизмов Евросоюза для облегчения раннего доступа к лекарствам, покрывающим неудовлетворенные медицинские потребности, в том числе в чрезвычайных ситуациях, такие как пандемия коронавируса COVID-19. Такой тип одобрения позволяет EMA рекомендовать препарат для разрешения на продажу, даже если данных о его действии меньше, чем обычно требуется. Это делается, если выгода его немедленной доступности для заболевших превышает риск, связанный с тем фактом, что еще не все данные по нему доступны.

В агентстве рассказали, что комитет EMA по лекарственным средствам для человека начал оценку данных о качестве и производстве «Ремдесивира» с 30 апреля, задолго до подачи производителем заявки на получение разрешения на продажу (5 июня).