В Японии опровергли эффективность «Фавипиравира» при лечении коронавируса

Фото: Issei Kato / Reuters

Японские исследования доказали, что препарат от гриппа «Фавипиравир» не подходит для лечения коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается в сообщении, противовирусный препарат Avigan, также известный как «Фавипиравир», разработала компания Fujifilm Holdings Corp. Университет здоровья Fujita провел клинические исследования, которые не подтвердили эффективность средства в лечении коронавирусной инфекции.

О сомнениях в применении «Фавипиравира» японские специалисты говорили еще в мае, когда правительство Японии хотело одобрить препарат в качестве лекарства для зараженных коронавирусом. Независимая комиссия заявила, что судить об его эффективности пока рано, и клинические испытания препарата продлили на июнь.

Fujifilm Holdings объявила о начале испытаний «Фавипиравира» как лекарства от коронавируса в марте, тогда же Министерство науки и технологий Китая заявило, что у пациентов, принимавших препарат, болезнь протекала легче и быстрее. Минздрав России указал на выводы китайских ученых и разрешил в конце апреля испытать средство на российских больных.