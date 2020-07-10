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В Японии опровергли эффективность «Фавипиравира» при лечении коронавируса

Фото: Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Японские исследования доказали, что препарат от гриппа «Фавипиравир» не подходит для лечения коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается в сообщении, противовирусный препарат Avigan, также известный как «Фавипиравир», разработала компания Fujifilm Holdings Corp. Университет здоровья Fujita провел клинические исследования, которые не подтвердили эффективность средства в лечении коронавирусной инфекции.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

О сомнениях в применении «Фавипиравира» японские специалисты говорили еще в мае, когда правительство Японии хотело одобрить препарат в качестве лекарства для зараженных коронавирусом. Независимая комиссия заявила, что судить об его эффективности пока рано, и клинические испытания препарата продлили на июнь.

Fujifilm Holdings объявила о начале испытаний «Фавипиравира» как лекарства от коронавируса в марте, тогда же Министерство науки и технологий Китая заявило, что у пациентов, принимавших препарат, болезнь протекала легче и быстрее. Минздрав России указал на выводы китайских ученых и разрешил в конце апреля испытать средство на российских больных.

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Позже министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что испытания «Фавипиравира» показали «обнадеживающие результаты». В конце мая стало известно, что Минздрав намерен значительно сократить сроки выхода «Фавипиравира» на рынок. 24 мая главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь, который отвечает за выполнение протокола исследований лекарства, отметил, что клинические исследования могут закончить во второй половине июня — июле, после чего будут поданы документы на регистрацию лекарства.

«Фавипиравир» работает как ингибитор РНК-полимеразы вируса гриппа. Он показал эффективность против геморрагической лихорадки Эбола, Марбургского вируса.

Теги: Япония, коронавирус
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