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AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, приостановила испытания препарата. Об этом сообщили в AstraZeneca, передает Reuters.

В компании заявили, что испытания приостановлены на поздней стадии для того, чтобы независимый комитет оценил безопасность вакцины для уменьшения количества побочных эффектов от препарата в будущем.

Агентство сообщает, что причиной опасений ученых стал пациент, который начал страдать от неврологических симптомов, связанных с поперечным миелитом ‒ воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. Но, по словам компании, пока еще нет точного диагноза, так как необходимо провести дополнительные тесты.

Компания AstraZeneca — крупнейший британский производитель лекарств по рыночной стоимости. По данным агентства, она уже согласилась поставить около трех миллиардов доз нескольким странам. Этот показатель выше, чем у других проектов по разработки вакцины от коронавируса.

AstraZeneca также подтвердила, что в июле уже приостанавливала испытания ненадолго. Тогда у добровольца исследования обнаружили рассеянный склероз. Позже Независимая экспертная группа пришла к выводу, что диагноз не имеет никакого отношения к вакцине.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена политизировать ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca, испытания которой были приостановлены. По его словам, случай с фармокомпанией подчеркивает важность того, чтобы каждая страна имела у себя сразу несколько препаратов от коронавируса.

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Он добавил, что российская вакцина «Спутник V» является более надежной потому, что она — «все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca речь идет об обезьяньей вакцине».

Теги: коронавирус, вакцина, Великобратания
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