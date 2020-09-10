AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, приостановила испытания препарата. Об этом сообщили в AstraZeneca, передает Reuters.

В компании заявили, что испытания приостановлены на поздней стадии для того, чтобы независимый комитет оценил безопасность вакцины для уменьшения количества побочных эффектов от препарата в будущем.

Агентство сообщает, что причиной опасений ученых стал пациент, который начал страдать от неврологических симптомов, связанных с поперечным миелитом ‒ воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. Но, по словам компании, пока еще нет точного диагноза, так как необходимо провести дополнительные тесты.

Компания AstraZeneca — крупнейший британский производитель лекарств по рыночной стоимости. По данным агентства, она уже согласилась поставить около трех миллиардов доз нескольким странам. Этот показатель выше, чем у других проектов по разработки вакцины от коронавируса.

AstraZeneca также подтвердила, что в июле уже приостанавливала испытания ненадолго. Тогда у добровольца исследования обнаружили рассеянный склероз. Позже Независимая экспертная группа пришла к выводу, что диагноз не имеет никакого отношения к вакцине.