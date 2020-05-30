Пандемия коронавируса , 30 мая, 22:08
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Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава
Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против коронавируса COVID-19. Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств.
Согласно данным, лекарственный препарат получил торговое название АВИФАВИР, а в качестве международного непатентованного или химического — Фавипиравир.
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