Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава

Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против коронавируса COVID-19. Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств.

Согласно данным, лекарственный препарат получил торговое название АВИФАВИР, а в качестве международного непатентованного или химического — Фавипиравир.

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