Пандемия коронавируса , 15 сен, 13:09
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Попова заявила о разработке 26 вакцин от коронавирусной инфекции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сейчас разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Об этом она заявила, выступая на заседании президиума Российской академии наук.
«В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса 17 научных организаций», — говорится в презентации к выступлению Поповой.
Руководитель ведомства отметила, что одна вакцина уже прошла клинические испытания на добровольцах.
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