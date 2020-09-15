Попова заявила о разработке 26 вакцин от коронавирусной инфекции в России

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сейчас разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Об этом она заявила, выступая на заседании президиума Российской академии наук.

«В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса 17 научных организаций», — говорится в презентации к выступлению Поповой.

Руководитель ведомства отметила, что одна вакцина уже прошла клинические испытания на добровольцах.

Материал дополняется