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Пандемия коронавируса ,  
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В США зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19

В Неваде, США обнаружили первый случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщила специалист иммунобиологии и молекулярной биологии Акико Ивасаки из Йельского университета в своем Twitter, ссылаясь на документ исследования.

«У 25-летнего пациента в Неваде есть подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 (с интервалом 48 дней между 1-й и 2-й ПЦР (Полимеразная цепная реакция–РБК) )», — сказано в сообщении.

Ивасаки отметила, что иммунная система не защитила этого человека от нового заражения. По ее словам, во время первого инфицирования в апреле пациент выздоровел после месяца самоизоляции.

В мае его самочувствие ухудшилось, тест показал положительный результат на коронавирус во второй раз. Она добавила, что пациенту понадобилась госпитализация.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Ранее, 24 августа, исследователи из Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом. Инфекцию заново получил 33-летний мужчина через четыре с половиной месяца после первого заражения.

По мнению ученых, повторная инфекция связана с новым вирусом, который врачи нашли после возвращения пациента из Испании. Согласно их данным, второй штамм COVID-19 немного отличается от первого, но похож на то, что было обнаружено в Европе в июле-августе.

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Теги: коронавирус, заражение, США
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