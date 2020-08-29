В США зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19

В Неваде, США обнаружили первый случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщила специалист иммунобиологии и молекулярной биологии Акико Ивасаки из Йельского университета в своем Twitter, ссылаясь на документ исследования.

«У 25-летнего пациента в Неваде есть подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 (с интервалом 48 дней между 1-й и 2-й ПЦР (Полимеразная цепная реакция–РБК) )», — сказано в сообщении.

Ивасаки отметила, что иммунная система не защитила этого человека от нового заражения. По ее словам, во время первого инфицирования в апреле пациент выздоровел после месяца самоизоляции.

В мае его самочувствие ухудшилось, тест показал положительный результат на коронавирус во второй раз. Она добавила, что пациенту понадобилась госпитализация.