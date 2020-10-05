Сын и сестра Мадуро решили испытать на себе российскую вакцину от COVID

Николас Мадуро Герра (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в качестве добровольца. Об этом сообщил Николас Мадуро в телеобращении, его слова приводит Associated Press.

Об участии в испытаниях Мадуро-младший написал также на своей странице в Twitter. По его словам, он решил испытать российскую вакцину на себе «во имя науки».

Глава государства добавил, что в третьем этапе испытаний российской вакцины примет участие и его старшая сестра — Мария Тереза Мадуро, анестезиолог и исследователь.

2 октября Венесуэла получила первую партию вакцины «Спутник V». Она стала первой страной Латинской Америки, где приступят к клиническим испытаниям российского препарата после его регистрации в России. В них примут участие 2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Венесуэла ранее поблагодарила президента России Владимира Путина и россиян за первую партию вакцины от коронавируса.