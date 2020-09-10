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Пандемия коронавируса ,  
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Журнал Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ранее сомнения в результатах исследований российских ученых о вакцине выразила группа специалистов из Италии, США и Великобритании
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Международный научный журнал The Lancet обратился к российским ученым, опубликовавшим исследование о российской вакцине от коронавируса, с предложением ответить на вопросы коллег, усомнившихся в результатах исследования. Об этом сообщил представитель издания, передает «РИА Новости».

Статья российских ученых об итогах двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» была опубликована в Lancet 4 сентября. После публикации группа ученых из разных стран, в том числе из Италии, США и Великобритании, разместили на итальянском сайте Cattivi Scienziati, посвященному разоблачениям псевдонаучных исследований, письмо с вопросами насчет российской вакцины. Автором письма выступил ученый из американского Temple University Энрико Буччи.

«Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — сказал в беседе с агентством представитель Lancet.

РБК направил запрос в Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Мурашко объявил о начале третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса
Общество
Фото: sputnikvaccine.com

Президент Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса 11 августа. Ее разработал центр имени Н.Ф.Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, препарат получил название «Спутник V». Глава центра Александр Гинцбург говорил, что вакцина обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года. Накануне, 9 сентября, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о начале третьего, пострегистрационного этапа испытаний вакцины.

К регистрации первой российской вакцины скептически отнеслись специалисты из других стран. В частности, в ее эффективности усомнился главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он отметил, что разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность для пациентов — это две разные вещи. «Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна», — сказал он, отметив, что у него есть «серьезные сомнения» по этому поводу. Однако Мурашко назвал сомнения зарубежных коллег безосновательными. По его словам, у российских ученых «достаточно знаний» о вакцине, чтобы признать ее безопасной.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Анастасия Батманова, Егор Губернаторов
Теги: вакцина, пандемия
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