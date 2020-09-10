Журнал Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ранее сомнения в результатах исследований российских ученых о вакцине выразила группа специалистов из Италии, США и Великобритании

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Международный научный журнал The Lancet обратился к российским ученым, опубликовавшим исследование о российской вакцине от коронавируса, с предложением ответить на вопросы коллег, усомнившихся в результатах исследования. Об этом сообщил представитель издания, передает «РИА Новости».

Статья российских ученых об итогах двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» была опубликована в Lancet 4 сентября. После публикации группа ученых из разных стран, в том числе из Италии, США и Великобритании, разместили на итальянском сайте Cattivi Scienziati, посвященному разоблачениям псевдонаучных исследований, письмо с вопросами насчет российской вакцины. Автором письма выступил ученый из американского Temple University Энрико Буччи.

«Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — сказал в беседе с агентством представитель Lancet.

РБК направил запрос в Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).





Президент Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса 11 августа. Ее разработал центр имени Н.Ф.Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, препарат получил название «Спутник V». Глава центра Александр Гинцбург говорил, что вакцина обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года. Накануне, 9 сентября, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о начале третьего, пострегистрационного этапа испытаний вакцины.