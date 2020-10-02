Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вакцины от коронавируса

Вакцинация добровольцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в поликлинике №28 в Минске (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь в борьбе с коронавирусом и за поставки в приоритетном порядке вакцины от COVID-19. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Также президенты обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Нагорном Карабахе и обменялись подробной информацией об обстановке внутри Белоруссии и России.

Три дня назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о начале клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в Белоруссии. По его словам, они начались на неделю раньше, чем было запланировано. В середине сентября президент России поручил к 15 октября определить сроки поставки вакцины в Белоруссию.