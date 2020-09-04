Мурашко сообщил об одном повторном случае заражения COVID в мире

Михаил Мурашко (Фото: Global Look Press)

В России нет зарегистрированных случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией, за границей есть достоверно подтвержденный случай. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Достоверно подтвержденный случай за рубежом один, рассматривается еще несколько случаев. В России пока достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы не фиксируем», — сказал он.

Впервые о случае повторного заражения коронавирусом сообщили исследователи из Гонконгского университета. 33-летний мужчина снова заболел коронавирусом спустя почти пять месяцев после первого заражения. Затем о случае повторного заболевания рассказали американские медики. В США пациентом оказался 25-летний мужчина из штата Невада.

В августе глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Он рассказал, что при повторном заражении болезнь протекает иначе. В первый раз у него были боли в области груди, а во второй начались сильные головные боли. Мурашко заявил, что у Минздрава нет данных, подтверждающих повторное заражение главы региона.