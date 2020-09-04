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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил об одном повторном случае заражения COVID в мире

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Global Look Press)

В России нет зарегистрированных случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией, за границей есть достоверно подтвержденный случай. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Достоверно подтвержденный случай за рубежом один, рассматривается еще несколько случаев. В России пока достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы не фиксируем», — сказал он.

В США зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19
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Впервые о случае повторного заражения коронавирусом сообщили исследователи из Гонконгского университета. 33-летний мужчина снова заболел коронавирусом спустя почти пять месяцев после первого заражения. Затем о случае повторного заболевания рассказали американские медики. В США пациентом оказался 25-летний мужчина из штата Невада.

В августе глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Он рассказал, что при повторном заражении болезнь протекает иначе. В первый раз у него были боли в области груди, а во второй начались сильные головные боли. Мурашко заявил, что у Минздрава нет данных, подтверждающих повторное заражение главы региона.

В Москве за сутки выявили почти 700 новых случаев коронавируса
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что повторное заражение коронавирусом возможно, если организм человека ослаблен и не способен выработать достаточное для защиты количество антител.

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По данным оперативного штаба, к 4 сентября в России выявлено более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Около 832 тыс. человек выздоровели, 17 649 умерли. За последние сутки в стране было обнаружено более 5 тыс. новых случаев заражения, около 6 тыс. пациентов выздоровели.

Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, заражение
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