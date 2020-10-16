В ВОЗ сообщили о низкой эффективности лекарства от коронавируса

Исследование показало, что экспериментальное лекарство, которым лечили Дональда Трампа, не повышает шансы больных COVID-19 на выживание. В июле ВОЗ сообщала, что ремдесивир снижает вероятность госпитализации

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Лечение коронавирусной инфекции экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. Об этом свидетельствуют клинические исследования Всемирной организации здравоохранения, пишет Financial Times.

ВОЗ исследовала ход лечения 11,2 тыс. пациентов с коронавирусом и пришла к выводу, что ни одно из лекарств не повлияло на шансы пациента на выживание и не снизило потребности в искусственной вентиляции легких.

Речь идет не только о ремдесивире, но также и о препаратах гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. Кроме того, исследование ВОЗ показало, что эти лекарства практически не сокращают время пребывания пациента с COVID-19 в больнице.

Ремдесивир первоначально разрабатывался американской фармакологической компанией Gilead Sciences как средство от лихорадки Эбола. После испытаний в апреле он получил одобрение на использование при COVID-19 в США и Евросоюзе. Национальные институты здоровья США сообщали, что ремдесивир сокращает время лечения в среднем с 15 до 11 дней. Gilead Sciences в июле публиковала данные, что препарат может снижать вероятность смерти от коронавируса. Однако эти сведения не были подтверждены контрольным исследованием.