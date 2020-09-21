Российские добровольцы получили китайскую вакцину от COVID

Фото: China Daily via Reuters

Группа российских добровольцев получила первую партию китайской вакцины от коронавируса, сообщили «Интерфаксу» в компании «Петровакс».

Волонтеры участвуют в международном клиническом исследовании китайской вакцины-кандидата под названием Ad5-nCoV. Ее разработали компания CanSino Biologics Inc. и Пекинский институт биотехнологий, а также Академия военно-медицинских наук.

«В данный момент первые добровольцы чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений», — сообщили в компании.

Материал дополняется.