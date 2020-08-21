Глава ВОЗ оценил сроки победы человечества над COVID-19

Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Fabrice Coffrini / Reuters)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что считает возможной победу человечества над пандемией коронавируса менее чем за два года. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого доступна на YouTube-странице организации.

«Мы надеемся покончить с пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и проявим единство и глобальную солидарность», — сказал глава ВОЗ.

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