Пандемия коронавируса , 21 авг, 20:50
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Глава ВОЗ оценил сроки победы человечества над COVID-19
Тедрос Аданом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что считает возможной победу человечества над пандемией коронавируса менее чем за два года. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого доступна на YouTube-странице организации.
«Мы надеемся покончить с пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и проявим единство и глобальную солидарность», — сказал глава ВОЗ.
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