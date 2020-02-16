Фармкомпания заявила о разрешении на продажу лекарства от коронавируса

Китайская Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат «Фавипиравир» в качестве потенциального лекарства от коронавируса

Фото: Issei Kato / Reuters

Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат «Фавипиравир» (Favipiravir) в качестве потенциального лекарства от коронавируса. Об этом пишет Reuters.

В компании уточнили, что будут продолжать клинические испытания препарата после его появления на рынке в новом качестве.

Портал China.org со ссылкой на заявление директора Центра биотехнологических разработок при китайском Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминя отмечает, что в клинических испытаниях «Фавипиравира» участвовали 70 пациентов. По первоначальным данным, препарат обладает «относительно очевидной эффективностью» и с низкой вероятностью вызывает побочные эффекты. Аналогичные испытания проходят еще несколько препаратов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, первые тесты вакцины, созданной конкретно против вируса COVID-2019, начнутся на людях через четыре-пять месяцев. При этом непосредственно к применению вакцины можно будет перейти примерно через год-полтора.