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В Москве утвердили единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве клинический комитет принял единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», — рассказала она.

По словам Раковой, тактика лечения пациентов с коронавирусом выбирается в зависимости от тяжести состояния и время начала заболевания.

Врач предупредила о «самом опасном» при пандемии
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Всего выделяется три стадии заболевания COVID-19. Первая длится от трех до семи дней, врачи проводят противовирусную терапию. Вторая стадия длится около семи дней, в течение которых используют антикоагулянтные препараты для предотвращения появления тромбов.

На третьей стадии, которая наступает после двух недель, пациент либо выздоравливает, либо его состояние ухудшается. В этот период врачи проводят антибактериальную, антиагрегантную, реперфузионную и заместительную терапии и используют антикоагулянты. Все это позволяет предотвратить тромбоз и облегчить тяжелое состояние человека.

Более того, пациентам в среднем и тяжелом состоянии врачи могут назначить переливание донорской плазмы.

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В Москве с конца сентября обстановка с COVID-19 ухудшается, в связи с чем столичные власти обязали работодателей перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленку и продлили на неделю каникулы школьникам. Также на дистанционный формат обучения начали частично переходить московские школы и вузы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных с коронавирусом в Москве приближается к 1 тыс. человек в сутки и среди них много в тяжелом состоянии. В то же время он отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице «несколько стабилизировалась». По словам главы города, сейчас больницы «страхуют» мобильные госпитали.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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