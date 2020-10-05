В Москве утвердили единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве клинический комитет принял единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», — рассказала она.

По словам Раковой, тактика лечения пациентов с коронавирусом выбирается в зависимости от тяжести состояния и время начала заболевания.

Всего выделяется три стадии заболевания COVID-19. Первая длится от трех до семи дней, врачи проводят противовирусную терапию. Вторая стадия длится около семи дней, в течение которых используют антикоагулянтные препараты для предотвращения появления тромбов.