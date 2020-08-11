Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России

Владимир Путин во время посещения многопрофильного медицинского центра «Новомосковский», куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19 (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал глава государства. Президент сообщил, что вакцина эффективна и способна сформировать устойчивый иммунитет. По его словам, прививку уже получила одна из его дочерей.

«Благодарю всех, кто работал над новой вакциной, это очень важный шаг для всего мира», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что вакцинация в России должна проводиться исключительно на добровольной основе.

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