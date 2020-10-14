Пандемия коронавируса , 14 окт, 18:14
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Появилась инструкция вакцины от COVID-19 центра «Вектор»
Инструкцию по применению вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции COVID-19, разработкой которой занимались специалисты новосибирского ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», обнародовали в Государственном реестре лекарственных средств.
«Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном законодательством порядке», — говорится в инструкции.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом