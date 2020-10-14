Появилась инструкция вакцины от COVID-19 центра «Вектор»

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Инструкцию по применению вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции COVID-19, разработкой которой занимались специалисты новосибирского ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», обнародовали в Государственном реестре лекарственных средств.

«Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном законодательством порядке», — говорится в инструкции.

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