Пандемия коронавируса , 13 окт, 05:46
0
Johnson&Johnson остановила тесты вакцины от COVID из-за болезни участника
Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила введение доз вакцины от COVID-19 в рамках испытания препарата из-за «необъяснимой» болезни участника исследований, говорится в сообщении компании.
Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований, а также медики самой компании, заявили в Johnson & Johnson.
Материал дополняется.