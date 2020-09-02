Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

Из 40 тыс. человек, участвующих в очередном этапе испытаний вакцины от COVID-19, четверть получат не сам препарат, а вещество без лечебных эффектов. Это обычная практика, для того чтобы определить эффективность препарата

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В ходе третьего, пострегистрационного этапа испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» около 10 тыс. добровольцев получат не препарат, а плацебо — вещество без явных лечебных свойств. Об этом заявил директор НИЦ имени Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург.

«10 тыс. человек получат плацебо и 30 тыс. получат вакцину — 75% на 25%. Это делается, для того чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

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По его словам, после окончания исследований можно будет определить, сколько людей как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных инфицировались коронавирусом или заболели. «Для того чтобы статистически все было достоверно и культурно, такие большие цифры. Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе», — уточнил ученый.