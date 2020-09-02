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Пандемия коронавируса ,  
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Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

Из 40 тыс. человек, участвующих в очередном этапе испытаний вакцины от COVID-19, четверть получат не сам препарат, а вещество без лечебных эффектов. Это обычная практика, для того чтобы определить эффективность препарата
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В ходе третьего, пострегистрационного этапа испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» около 10 тыс. добровольцев получат не препарат, а плацебо — вещество без явных лечебных свойств. Об этом заявил директор НИЦ имени Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург.

«10 тыс. человек получат плацебо и 30 тыс. получат вакцину — 75% на 25%. Это делается, для того чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

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По его словам, после окончания исследований можно будет определить, сколько людей как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных инфицировались коронавирусом или заболели. «Для того чтобы статистически все было достоверно и культурно, такие большие цифры. Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе», — уточнил ученый.

Разработчик вакцины сообщил о планах испытаний на людях старше 60 лет
Общество
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Накануне Гинцбург заявил, что третий этап испытаний вакцины начнется в Москве через несколько дней. По его словам, московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3–4 сентября. Сначала в исследованиях задействуют около десяти медучреждений, затем их число планируется увеличить до 20. Еще несколько дней уйдет на отбор добровольцев из числа записавшихся — у них возьмут анализы и проведут необходимые исследования.

«Наверное, где-то 5–6-го, ну 7 [сентября] уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев», — сказал Гинцбург. Минздрав сообщал, что в пострегистрационном этапе исследования вакцины будут участвовать 40 тыс. добровольцев старше 18 лет. Участие в испытаниях займет полгода со дня вакцинации.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оставить заявку на участие в испытаниях вакцины сможет каждый москвич, а после вакцинации добровольцев будут наблюдать дистанционно, с помощью телемедицины.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, вакцина
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