Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона» (Фото: пресс-служба Роспотребнадзора / ТАСС)

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.

«Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», — сказал Путин (трансляцию с совещания вел телеканал «Россия 24»).

О регистрации первой вакцины — «Спутник-V», созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) — Путин объявил 11 августа. В среду, 14 октября, глава государства сообщил, что «на подходе» уже и третья вакцина от COVID-19, разработку которой ведет Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что вакцина от «Вектора» — в отличие от «Спутник-V» — не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса.

«Новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус», — рассказала Голикова.