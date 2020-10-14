Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 77,28 (-0,01) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 90,71 (-0,37) Инвестиции, 13:29
Универмаг впечатлений: кто стоит за успехом «Стокманна» в России «РБК Стиль» и «Стокманн», 15:54 Ученые оценили влияние возраста на характеры собак Стиль, 15:48 Экс-тренер биатлонной сборной России сообщил о состоянии после инфаркта Спорт, 15:46 Как построить систему внутреннего налогового контроля в организации Pro, 15:39 Власти увеличат число рейсов в Швейцарию, Белоруссию и на Мальдивы Общество, 15:38 Лауреатов премии «Управление изменениями. Визионеры» наградят в Москве Партнерский материал, 15:35 Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19 Общество, 15:28 Новый премьер Киргизии пообещал сегодня добиться отставки президента Политика, 15:26 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 15:24 Навальный назвал оплативших €50 тыс. за его лечение в Берлине Политика, 15:23 Сколько стоить снять коттедж в Подмосковье этой осенью Недвижимость, 15:18 «Зенит» и его конкурент по Премьер-лиге продадут друг другу защитников Спорт, 15:08 «Дочь нефтяного магната» из Домодедово досрочно выйдет из тюрьмы в США Стиль, 15:06 «Биткоин подорожает до $100 000». Криптовалюте помогут крупные компании Крипто, 15:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19

Вакцина&nbsp;&laquo;ЭпиВакКорона&raquo;
Вакцина «ЭпиВакКорона» (Фото: пресс-служба Роспотребнадзора / ТАСС)

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.

«Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», — сказал Путин (трансляцию с совещания вел телеканал «Россия 24»).

О регистрации первой вакцины — «Спутник-V», созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) — Путин объявил 11 августа. В среду, 14 октября, глава государства сообщил, что «на подходе» уже и третья вакцина от COVID-19, разработку которой ведет Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что вакцина от «Вектора» — в отличие от «Спутник-V» — не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса.

«Новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус», — рассказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что первые 60 тыс. доз новой вакцины будут выпущены уже в ближайшее время после чего «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в разных регионах России. К участию в этих испытаниях привлекут 40 тыс. добровольцев против 100 человек на первом этапе разработки.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»
Автор
Евгений Калюков
вакцина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter