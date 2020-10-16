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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия COVID-19. Что известно о вирусе

Новый коронавирус обнаружили в конце 2019 года в Китае, он быстро распространился за пределы КНР. Человечество больше полугода живет в режиме глобальной чрезвычайной ситуации. Что известно о коронавирусе — в материале РБК
Фото:Emily Wang / AP
Фото: Emily Wang / AP

Что такое коронавирус 2019-nCoV

  • Возбудитель нового заболевания относится к семейству коронавирусов, получивших свое название из-за внешнего вида: под микроскопом частица округлой формы напоминает корону. Фотографии ранее известных штаммов коронавируса опубликовал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.

Фото:MAM / CDC / Reuters Фото:Zuma / ТАСС Фото:Zuma / ТАСС Фото:Zuma / ТАСС Фото:Zuma / ТАСС Фото:Zuma / ТАСС Фото:Zuma / ТАСС Фото:Zuma / ТАСС Фото:Zuma / ТАСС
Фото: MAM / CDC / Reuters

  • Такие вирусы могут передаваться человеку от животных, а также между людьми. Но лишь семь коронавирусов (включая новый) вызывают заболевания у людей.
  • Симптомы нового коронавируса включают обычные респираторные: лихорадка, сухой кашель, слабость. Реже могут встречаться коньюктивит, диарея, головные боли и другие симптомы. К серьезным проявлениям болезни ВОЗ относит боль или ощущение сдавленности в груди и затруднение дыхания — при них специалисты рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью.
  • Ученые отмечают, что летальность вируса выше, чем у сезонного гриппа, оценивая ее в рамках от 0,3 до 1,5%.

Другие известные вспышки заболеваний из-за коронавирусов

В 2003 году в Азии началась эпидемия так называемой атипичной пневмонии. Специалисты назвали заболевание тяжелым острым респираторным синдромом (SARS). Вирус передавался воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. За время эпидемии им переболели более 8 тыс. человек (в 30 странах), умерли более 900 человек.

В 2012 году в Саудовской Аравии зафиксировали первый случай инфекции, получившей название ближневосточного респираторного синдрома (MERS). За семь лет заразились 2,5 тыс. человек, умерли более 800 человек. Большинство заболевших — жители Саудовской Аравии. Вирус преимущественно передается от верблюдов.

Перспективы пандемии

  • Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года, но возможные долгосрочные последствия инфицирования еще не известны.
  • Перспективы повторного заражения также пока мало изучены. В Роспотребнадзоре заявили, что в мире выявлено не более десяти подобных случаев, и, как правило, это люди с нарушениями иммунной системы.
  • Коронавирус COVID-19 изменяется, но его мутации не становятся более агрессивными, отметили в ВОЗ.
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Когда появится вакцина

Над созданием вакцины против нового коронавируса и новых лекарств работают ученые многих стран мира.

  • По данным ВОЗ, в мире разрабатывается около 200 потенциальных вакцин, больше 40 из которых находится на разных стадиях клинических испытаний. По оценкам ВОЗ, массовая вакцинация вряд ли начнется раньше середины 2021 года.
  • Первой о госрегистрации вакцины от коронавируса заявила Россия, это произошло 11 августа. «Спутник V», разработанный Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, прошел первые два этапа клинических испытаний. Минздрав России выдал временную регистрацию до 1 января 2021 года в соответствии с распоряжением правительства. Регистрацию могут отозвать, если при тестировании на большой выборке она покажет негативные последствия. В настоящее время в России проходит третий этап клинических испытаний «Спутника V», в которых примут участие 40 тыс. человек.
  • За рубежом скептически отнеслись к новостям о регистрации российской вакцины. К примеру, главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил надежду, что «россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна». К пострегистрационным испытаниям этой вакцины присоединились Белоруссия и Венесуэла.

  • Всего, по данным Роспотребнадзора, в стране разрабатывается 26 вакцин.
  • В России в сентябре первая группа добровольцев также получила вакцину китайского аналога «Спутника V» — CanSino. Через полгода они должны будут пройти контрольное обследование.
  • В то же время уже две иностранные компании приостановили третью фазу испытаний вакцины против COVID-19: Johnson & Johnson и AstraZeneca. В Johnson & Johnson причиной назвали «необъяснимость» болезни участника исследований. В AstraZeneca прервали третью фазу для оценки безопасности вакцины с целью уменьшения количества побочных эффектов.

Что известно о лекарствах

  • Пока в мире не существует однозначно эффективного лекарства от коронавируса. В восьмом выпуске методических рекомендаций Минздрав России с пометкой, что нельзя сделать однозначный вывод об эффективности препаратов при лечении COVID-19, перечислил следующие лекарства: «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), препараты интерферона-альфа, а также  «Ремдесивир», «Умифеновир» и «Фавипиравир».
  • В документе также говорится, что для упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 можно использовать «Дексаметазон», препарат против артрита «Тоцилизумаб», «Барицитиниб» и «Сарилумаб», антивоспалительное средство «Метилпреднизолон».
  • Из перечисленных лекарств препаратами прямого действия против вируса SARS-CoV-2 считаются только два. Первый — «Ремдесивир» — производит американская компания Gilead Sciences. Он же применялся для лечения лихорадки Эбола. Предварительные данные показали, что «Ремдесивир» уменьшает время пребывания заразившихся коронавирусом в больнице с 15 до 11 дней.
  • Второй — противогриппозный «Фавипиравир», Минздрав одобрил его 30 мая. Его испытания проходят и в других странах: препарат стали продавать в Китае в качестве потенциального лекарства от коронавируса еще в феврале. Ученые в Японии не смогли доказать эффективность «Фавипиравира» для лечения пациентов с COVID-19.
  • По поводу обоснования применения «Гидроксихлорохина» ученые также продолжают спорить. Американское Управление по лекарственным средствам и продуктам (FDA) отозвало разрешение на использование препарата и предупредило о возможных побочных действиях препарата в виде осложнений на сердце и других органов. Франция запретила его использование при лечении коронавируса.
  • Врачи также используют антикоагулянты для предотвращения тромбозов в сосудах разных органов и тканей.
Авторы
Анастасия Антипова, Дарья Минько, Егор Губернаторов
вирус Китай коронавирус КНР пневмония COVID-19 пандемия
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