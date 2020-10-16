Пандемия COVID-19. Что известно о вирусе

Новый коронавирус обнаружили в конце 2019 года в Китае, он быстро распространился за пределы КНР. Человечество больше полугода живет в режиме глобальной чрезвычайной ситуации. Что известно о коронавирусе — в материале РБК

Другие известные вспышки заболеваний из-за коронавирусов

В 2003 году в Азии началась эпидемия так называемой атипичной пневмонии. Специалисты назвали заболевание тяжелым острым респираторным синдромом (SARS). Вирус передавался воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. За время эпидемии им переболели более 8 тыс. человек (в 30 странах), умерли более 900 человек.

В 2012 году в Саудовской Аравии зафиксировали первый случай инфекции, получившей название ближневосточного респираторного синдрома (MERS). За семь лет заразились 2,5 тыс. человек, умерли более 800 человек. Большинство заболевших — жители Саудовской Аравии. Вирус преимущественно передается от верблюдов.