Пандемия COVID-19. Что известно о вирусе
Что такое коронавирус 2019-nCoV
- Возбудитель нового заболевания относится к семейству коронавирусов, получивших свое название из-за внешнего вида: под микроскопом частица округлой формы напоминает корону. Фотографии ранее известных штаммов коронавируса опубликовал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.
- Такие вирусы могут передаваться человеку от животных, а также между людьми. Но лишь семь коронавирусов (включая новый) вызывают заболевания у людей.
- Симптомы нового коронавируса включают обычные респираторные: лихорадка, сухой кашель, слабость. Реже могут встречаться коньюктивит, диарея, головные боли и другие симптомы. К серьезным проявлениям болезни ВОЗ относит боль или ощущение сдавленности в груди и затруднение дыхания — при них специалисты рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью.
- Ученые отмечают, что летальность вируса выше, чем у сезонного гриппа, оценивая ее в рамках от 0,3 до 1,5%.
Другие известные вспышки заболеваний из-за коронавирусов
В 2003 году в Азии началась эпидемия так называемой атипичной пневмонии. Специалисты назвали заболевание тяжелым острым респираторным синдромом (SARS). Вирус передавался воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. За время эпидемии им переболели более 8 тыс. человек (в 30 странах), умерли более 900 человек.
В 2012 году в Саудовской Аравии зафиксировали первый случай инфекции, получившей название ближневосточного респираторного синдрома (MERS). За семь лет заразились 2,5 тыс. человек, умерли более 800 человек. Большинство заболевших — жители Саудовской Аравии. Вирус преимущественно передается от верблюдов.