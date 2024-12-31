В каких странах и почему сменилась власть в 2024 году Выборы прошли более чем в 60 странах мира и затронули половину населения Земли

2024 год стал рекордным по числу выборов. Подробнее о том, какие силы в результате пришли к власти в разных странах мира и как это может повлиять на 2025 год, — в материале РБК

Фото: Elijah Nouvelage / Getty Images

2024 год стал знаковым по числу прошедших выборов и смен правительств. Выборы различного уровня и типа — президентские, парламентские, местные — состоялись более чем в 60 странах мира, в которых проживает почти половина восьмимиллиардного населения Земли. Причем в некоторых из них одновременно или с небольшим интервалом выбирали и главу государства, и законодательную власть.

Самыми громкими и получившими максимальное освещение в мировых медиа стали, безусловно, выборы президента США. Однако, как обращает внимание немецкая статистическая платформа Statista, по числу вовлеченных избирателей они были лишь третьими — их опередили парламентские выборы в Индии, которые проходили в семь этапов (с середины апреля до начала июня) и на которых проголосовали порядка 642 млн человек, и выборы в Европарламент, охватившие 360 млн избирателей из 27 стран Евросоюза. Общий тренд для «неавторитарных» стран, отмечает Statista, состоял в том, что по итогам выборов позиции правящих партий значительно ослабли, а в некоторых странах они и вовсе потеряли власть; единственная крупная экономика, где правящая партия улучшила свои позиции, — это Мексика.

По подсчетам РБК, в 2024 году президентов выбирали в 29 странах (речь как о прямых выборах, так и непрямых, как в Грузии и ЮАР). По доле набранных голосов в глобальном списке лидирует президент Руанды Поль Кагаме, который занимает этот пост с 2000 года, а фактически руководит страной с 1994-го, — он набрал 99,15%. В пятерку президентов, которые получили на выборах максимальную поддержку избирателей (все данные — по официальным источникам), также вошли президент Азербайджана Ильхам Алиев (92,12%), президент Туниса Киас Саид (90,69%), президент России Владимир Путин (87,28%), президент Сальвадора Найиб Букеле (84,65%).

Политические потрясения в странах «Группы семи»

На президентских выборах в США 46-й президент страны Джо Байден одержал уверенные победы на внутрипартийных выборах — кокусах и праймериз, проходивших с января по июнь. Однако его кампания по переизбранию резко оборвалась после провальных теледебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом: пожилой Байден выглядел растерянным и с трудом заканчивал мысль. Под давлением встревоженных однопартийцев Байден объявил о снятии своей кандидатуры, и его место в качестве кандидата от демократов заняла вице-президент Камала Харрис. Хотя большинство опросов общественного мнения прочили ей победу, Харрис уступила республиканцу во всех семи колеблющихся штатах. 20 января 2025 года Дональд Трамп триумфально вернется в Белый дом; под контролем республиканцев также окажутся обе палаты конгресса.

Великобритания, у которой с США «особые отношения», в 2024 году также проголосовала за смену правящей партии. В июле в королевстве прошли парламентские выборы, на которых победу одержала Лейбористская партия Кира Стармера; в итоге Консервативная партия, которая правила страной с 2010 года, ушла в оппозицию. Ее поражение было ожидаемо — рейтинг тори (здесь и далее — по подсчетам Politico) последовательно снижался с ноября 2021 года, достигнув антирекорда в октябре 2022-го, как раз перед тем как партию и правительство возглавил Риши Сунак, — у консерваторов тогда было 22% поддержки, в то время как рейтинг лейбористов достигал 52%. Однако за полгода, что Стармер находится в должности премьера, разрыв между лейбористами и тори свелся к минимуму: если в момент избрания у лейбористов было 34%, а у тори 24%, то в декабре у них 26 и 25% соответственно.

Кроме того, в 2024 году пост премьер-министра Японии покинул Фумио Кисида. Его рейтинги упали до рекордно низких значений на фоне коррупционного скандала внутри правящей Либерально-демократической партии. На сентябрьских выборах нового главы партии победу одержал бывший министр обороны Сигэру Исиба. Вскоре после утверждения парламентом в качестве премьера он объявил досрочные выборы в нижнюю палату парламента, по итогам которых его партия впервые с 2012 года утратила большинство. В 2025 году должны пройти выборы и в верхнюю палату парламента, где у либерал-демократов сейчас незначительный перевес. В декабре уровень одобрения действующего правительства Японии снизился до 26,8%.

Во Франции в 2024 году сменилось четыре премьер-министра. Предпоследний кабинет республиканца Мишеля Барнье рухнул после того, как 4 декабря левая и правая оппозиции в парламенте выдвинули ему вотум недоверия из-за разногласий по поводу бюджета на 2025 год. Эта ситуация стала возможной из-за политического кризиса, охватившего страну после парламентских выборов, которые президент Эмманюэль Макрон объявил после победы праворадикальной партии «Национальное объединение» (RN) на июньских выборах в Европарламент. Итоги национальных выборов обернулись провалом для президентского лагеря, а RN расширила свою представленность в Национальном собрании. Рейтинг самого Макрона еще в конце октября достиг исторического минимума в 17% (ниже, чем в период протестов «желтых жилетов»). Согласно обнародованному ранее исследованию компании Elabe, около 63% французов поддержали бы уход президента в случае падения правительства Барнье. Однако Макрон, президентский срок которого истекает в 2027-м, этот сценарий исключил.

В доверии правительству Олафа Шольца отказал и парламент Германии — это произошло 16 декабря. Тем самым бундестаг открыл путь к досрочным выборам, которые, как ожидается, пройдут 23 февраля. Очередные выборы в Германии изначально были запланированы на сентябрь 2025 года, однако при обсуждении бюджета на следующий год между входящими в правящую коалицию партиями возник конфликт, который привел к ее краху. 7 ноября Шольц, принадлежащий к социал-демократам (СДПГ), отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов (СвДП), и «светофорный» кабинет, в который также входили «Зеленые», распался. Рейтинги «светофорной» коалиции в этом году неуклонно снижались, как и популярность канцлера Шольца. Кризисной точкой для правительства стали выборы на востоке страны, по итогам которых свои позиции укрепили ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) и лево-популистский «Союз Сары Вагенхкнет» (ССВ). Согласно последним опросам, в настоящее время лидирующие позиции на федеральном уровне занимает оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС). Если эта тенденция сохранится, то на правах победителя выборов он получит право формировать правительство, а возглавит его кандидат в канцлеры от блока, лидер ХДС Фридрих Мерц.

Шаткие позиции и у премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В середине декабря его бывшая соратница и вице-премьер, министр финансов Христя Фриланд ушла в отставку, обвинив премьера в несерьезном отношении к угрозе Трампа ввести 25-процентные тарифы на импорт из Канады. К публичному осуждению Трюдо присоединилась не только оппозиция — его однопартийцы призвали подыскать нового руководителя Либеральной партии. Если крупнейшие оппозиционные силы проголосуют за вынесение правительству вотума недоверия (ранее консерваторы уже трижды безуспешно инициировали эту процедуру), то Канаду ждут досрочные выборы — и на них у партии Трюдо крайне блеклые перспективы. Даже если обойдется без вотума, вряд ли ситуация изменится к плановым выборам в октябре 2025 года. Не исключено, что с целью подправить репутацию правящей партии Трюдо может уйти в отставку.

Италия — единственная страна G7, чье правительство демонстрирует устойчивость. Будучи лидером правой партии «Братья Италии» (FdI), премьер страны Джорджа Мелони возглавляет рейтинг самых влиятельных европейских политиков по версии Politico. После победы FdI в ходе досрочных парламентских выборов в 2022-м, Мелони не только стала первой женщиной — премьер-министром республики, но и сумела переломить бытующее в ЕС представление о нерукопожатности представителей правого лагеря. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось искать поддержки итальянского премьера ради полноценного функционирования обновленных после выборов в Европарламент европейских институтов.

Правый поворот в Европе

Важным событием 2024 года стали выборы в Европарламент, которые продемонстрировали рост популярности правых и ультраправых партий в странах ЕС. Радикалы опередили правящие партии в Германии, Франции и Австрии, выступая с националистических позиций (в ряде стран они также призывают к возобновлению диалога с Россией и прекращению военных поставок Киеву). В итоге в Европарламенте было образовано сразу три фракции, объединяющих представителей ультраправых и правых национальных партий. Всего у них 187 мандатов из 720. При этом союз европейских ультраправых и правых партий «Патриоты за Европу» (PfE) стал третьей по численности фракцией в Европарламенте (84 мандата). В него в том числе входят RN Марин Ле Пен и партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана.

На сегодняшний момент правые партии входят в правительство в шести странах ЕС — Италии, Венгрии, Хорватии, Нидерландах, Финляндии и Словакии; правительство Швеции также опирается на косвенную поддержку парламентской фракции националистической партии «Шведские демократы» (SD).

Выборы в национальные парламенты стран ЕС также продемонстрировали рост влияния правых сил. Ультраправая RN на выборах в Национальное собрание Франции пришла третьей, однако существенно расширила свою представленность в палате, получив 143 кресла из 577. В Португалии ультраправая Chega по результатам выборов также стала третьей силой в парламенте. Ультраправая «Австрийская партия свободы» (FPÖ) одержала победу на парламентских выборах в сентябре, хотя и не приняла участие в формировании правительства.

Голландская радикальная «Партия свободы» (PVV), победившая на парламентских выборах в 2023-м, в мае этого года заключили сделку с другими партиями, чтобы войти в правящую коалицию.

На парламентских выборах в Хорватии победу одержал «Хорватский демократический союз» (ХДС) премьера Андрея Пленковича, но для формирования правительства ему понадобилась поддержка ультраправой партии «Движение за отечество».

Президентские выборы в Румынии обернулись скандалом из-за победы в первом туре националиста Кэлина Джорджеску (впоследствии результаты тура были аннулированы). В то же время на парламентских выборах в республике радикальный «Альянс за объединение румын» (AUR), к которому ранее Джорджеску принадлежал, пришел вторым.

Успешно выступила в этом году праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ), обогнав правящие силы страны сначала на выборах в Европарламент, а затем и на земельных выборах на востоке страны. Сейчас соцопросы прочат АдГ второе место на грядущих парламентских выборах, хотя перспектива ее вхождения в правительство невелика.

Перемены с опорой на силу

Смена власти в 2024 году происходила не только в результате выборов. Режим Асадов, правивших Сирией с 1971 года, пал в ночь на 8 декабря. Наступление вооруженной оппозиции и исламистов во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) практически не встретило сопротивления со стороны правительственных сил, и всего за 12 дней боевикам удалось занять ряд крупных городов и столичный Дамаск. Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну, получив убежище в России.

Вскоре после падения режима Асада США провели переговоры с новыми сирийскими властями и отозвали вознаграждение в $10 млн за содействие в поимке нового фактического лидера Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа). В прошлом он возглавлял сирийский филиал группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Москва осуществляет контакты с новыми сирийскими властями по дипломатическим и военным каналам.

Также в декабре президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попытался с помощью военных нейтрализовать подконтрольный оппозиции парламент, объявив в стране военное положение. Это произошло после того, как депутаты «подрезали» предложенный Юном проект бюджета на 2025 год и объявили импичмент многим его соратникам. В рамках военного положения была запрещена политическая деятельность; к парламенту были направлены воинские подразделения. Однако депутаты успели забаррикадироваться внутри, а снаружи их поддерживали сотни сторонников. Все закончилось для южнокорейского президента плачевно: военное положение отменили всего через шесть часов, Юну был объявлен импичмент, сейчас он находится под следствием.

Неудачная попытка военного переворота была предпринята в июне в Боливии. Там подняла мятеж группа военных во главе с отставным генералом Хуаном Хосе Суньига. Они заняли центральную площадь крупнейшего города и фактической столицы Ла-Пасе и даже прорвались на бронемашине в резиденцию президента. Глава государства Луис Арсе после безрезультатных переговоров с Суньига привел к присяге новое руководство вооруженных сил. Назначенный им командующий Хосе Уилсон Санчес Веласкес смог договориться с мятежниками, чтобы те отступили. 29 июня суд принял решение о предварительном аресте Суньигу и его двух сторонников на полгода (заключены под стражу в тюрьме строгого режима Чончокоро в Ла-Пасе). Им предъявлены обвинения в терроризме и организации госпереворота — всем троим грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Боливия пережила наибольшее количество государственных переворотов в мире — 23, из которых 12 были неудачными. Опрошенные РБК эксперты допускали, что основной причиной случившегося этим летом мятежа стала ожесточенная конфронтацию между Арсе и экс-президентом Эво Моралесом, который надеется вернуть себе пост главы государства на выборах в 2025-м. В августе Арсе подписал закон, который предусматривает отказ от проведения праймериз, что может осложнить планы Моралеса.

Нестабильной остается ситуация и в самой бедной латиноамериканской стране — Гаити. Столичный Порт-о-Пренс до сих пор контролируют вооруженные банды (по данным ООН за ноябрь, на 85%). Кризис в стране начался с убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С тех пор Гаити остается без главы государства. Премьер-министр Ариэль Анри обещал провести выборы и передать власть к 7 февраля 2024 года, но позже объявил, что не сделает этого, сославшись на эскалацию насилия. Это вызвало недовольство среди населения, которым воспользовались криминальные группировки. В конце февраля в Порт-о-Пренсе начались первые бои между бандитами и полицией, и в начале марта первым удалось взять столицу почти под полный контроль (на 80%). С тех пор в Гаити сменились еще два премьера, тем не менее попытки сформировать новое правительство так и не увенчались успехом. По данным ООН на ноябрь, жертвами насилия в стране стали 4,5 тыс. человек.