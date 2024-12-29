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ЦИК Хорватии сообщила о лидерстве критика помощи Украине на выборах

ЦИК Хорватии: на выборах лидирует действующий президент Миланович
Действующий президент Хорватии выигрывает первый тур выборов, следует из данных ЦИК после обработки более 80% протоколов. Миланович выступает против помощи Украине
Зоран Миланович
Зоран Миланович (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

На выборах в Хорватии лидирует действующий президент Зоран Миланович, который набирает 49,85% голосов, сообщает Dnevnik.hr со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии. Сейчас обработаны более 80% протоколов.

Миланович выдвинулся как независимый кандидат, но его поддерживает левоцентристский альянс во главе с Социал-демократической партией (СДП).

Его основной соперник, экс-министр образования Драган Приморац, получает 20,69% голосов. Представителя правой партии «Мост» Мария Селак Распудич, которая выдвигалась как независимый кандидат, поддержали 8,64%.

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Зоран Миланович

Далее идут лидер левой партии «Мы можем!» Ивана Кекин (8,08%), представляющий «Партию права» дипломат Томислав Йонич (4,51%), Миро Буль от партии «Мост» (3,79%), кандидат от правой партии DOMiNO («Дом и Партия национального сбора») Бранка Лозо (2,37%) и бизнесмен Нико Токич Картело (0,87%).

Первые экзитполы также показывали, что Миланович опережает других кандидатов с большим отрывом. Если в первом туре ни один из них не сможет получить абсолютное большинство, пройдет второй тур.

Миланович выступает против помощи Евросоюза и НАТО Украине, например, в январе 2023-го он заявил, что отправка западных танков ВСУ затягивает военные действия. Президента неоднократно критиковали прозападные силы страны за пророссийскую позицию по конфликту Москвы и Киева. За годы на посту главы государства (Миланович занимает его с февраля 2020 года) он не раз вступал в споры с премьером страны Андреем Пленковичом по поводу его политики, например, заявлял, что глава правительства ведет себя как «украинский агент», а тот называл Милановича «пуделем Путина».

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