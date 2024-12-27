 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент ФРГ назначил досрочные выборы на 23 февраля

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля. Ранее парламент отказал в доверии правительству Олафа Шольца
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля. «В такие трудные времена, как сейчас, для стабильности необходимо эффективное правительство и надежное большинство. Вот почему я убежден, что новые выборы — это правильный путь на благо нашей страны», — заявил глава государства 27 декабря во дворце Бельвю (цитата по Tagesschau).

О готовящемся решении о роспуске бундестага Штайнмайер заявил еще 20 декабря, отметив, что больше нет никаких перспектив создания стабильного парламентского большинства для правительства ФРГ.

Der Spiegel сообщил об опасениях оппозиции, что Шольц поедет в Москву
Политика
Олаф Шольц в Москве,&nbsp;15 февраля 2022 г.

На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца. 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца, 116 воздержались. Письменный запрос о вотуме доверия к парламенту 11 декабря направил сам Шольц, принадлежащий к социал-демократам (СДПГ). При этом канцлер подчеркивал, что его цель — не заручиться поддержкой бундестага, а открыть путь к досрочным выборам, на которых избиратели смогут определить будущий политический курс страны.

Это решение Шольца стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями при обсуждении бюджета на 2025 год. 7 ноября глава правительства отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов (СвДП), и «светофорный» кабинет, в который также входили СДПГ и «Зеленые», распался. После выхода СвДП правительство Шольца перестало располагать большинством в парламенте.

Согласно ст. 68 Основного закона ФРГ, после того как бундестаг отказал в доверии правительству, у федерального президента есть 21 день, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. Штайнмайер мог бы отказаться от этого шага, сохранив правительство меньшинства во главе с Шольцем, однако в истории ФРГ во всех случаях, когда бундестаг отказывал в доверии правительству, он распускался, и проводились новые выборы. До момента формирования нового правительства прежнее, как и бундестаг, продолжает выполнять свои обязанности.

Маск заявил, что только «Альтернатива для Германии» спасет страну
Политика
Илон Маск

До этого вопрос о доверии правительству ставили в бундестаге пять раз. В трех случаях канцлеру было в нем отказано (Вилли Брандту в 1972-м, Гельмуту Колю в 1982-м и Герхарду Шрёдеру в 2005-м), а затем бундестаг распускался. Гельмуту Шмидту в 1982-м и Шрёдеру в 2001-м удалось заручиться поддержкой парламента и сохранить пост.

Согласно последним опросам, в настоящее время лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС). По данным института INSA, который обновляет исследование каждое воскресенье, сейчас этот блок располагает поддержкой 31% избирателей, в то время как у СДПГ, несмотря на месячный прирост в 4 п.п., всего 17%. У праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ) 20%, а «Зеленым» пророчат всего 11%. СвДП, в свою очередь, может рассчитывать на 5%, образованный в этом году левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — на 8%.

Если эта тенденция сохранится, то ХДС/ХСС на правах победителя выборов получит право формировать правительство, а возглавит его кандидат в канцлеры от блока, лидер ХДС Фридрих Мерц.

Тем временем в Германии уже вовсю идет предвыборная кампания. ХДС уже представила свою программу, в то время как СДПГ готовится согласовать окончательную версию документа 11 января. В частности, позиции партий различаются по подходам к украинскому кризису, прежде всего в вопросе поставок дальнобойных ракет TAURUS. В то время как Мерц неоднократно высказывался за этот шаг, Шольц выступает против отправки этого оружия Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации.

Чем отличаются подходы Шольца и Мерца к конфликту на Украине
Политика
Тень&nbsp;Олафа Шольца

9 февраля телеканалы ARD и ZDF будут транслировать первые дебаты между Шольцем и Мерцем.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Германия Бундестаг досрочные выборы Олаф Шольц
Материалы по теме
Чем отличаются подходы Шольца и Мерца к конфликту на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Норвежская компания объяснила, почему не помогла морякам с Ursa MajorОбщество, 14:48
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 14:44
Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкоматПолитика, 14:41
Ярославский губернатор предложил ограничить продажу бензина подросткамОбщество, 14:32
Мальдивы-2024: как получить еще больше впечатлений от отпускаСтиль, 14:28
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 14:27
В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасностиОбщество, 14:25
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фонд «Семья вместе» и «Литрес» представили новую аудиокнигуLife, 14:23
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга за БакаеваСпорт, 14:23
НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»Политика, 14:22
Строим счастье: как девелоперская компания заботится о сотрудникахНедвижимость, 14:19
На Таймыре впервые за 40 лет выловили осетра, считавшегося утраченнымОбщество, 14:19
Новогодние с семьей: подборка маршрутов для поездок на автомобилеAutonews, 14:18
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 14:17