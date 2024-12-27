Президент ФРГ назначил досрочные выборы на 23 февраля

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля. Ранее парламент отказал в доверии правительству Олафа Шольца

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля. «В такие трудные времена, как сейчас, для стабильности необходимо эффективное правительство и надежное большинство. Вот почему я убежден, что новые выборы — это правильный путь на благо нашей страны», — заявил глава государства 27 декабря во дворце Бельвю (цитата по Tagesschau).

О готовящемся решении о роспуске бундестага Штайнмайер заявил еще 20 декабря, отметив, что больше нет никаких перспектив создания стабильного парламентского большинства для правительства ФРГ.

На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца. 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца, 116 воздержались. Письменный запрос о вотуме доверия к парламенту 11 декабря направил сам Шольц, принадлежащий к социал-демократам (СДПГ). При этом канцлер подчеркивал, что его цель — не заручиться поддержкой бундестага, а открыть путь к досрочным выборам, на которых избиратели смогут определить будущий политический курс страны.

Это решение Шольца стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями при обсуждении бюджета на 2025 год. 7 ноября глава правительства отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов (СвДП), и «светофорный» кабинет, в который также входили СДПГ и «Зеленые», распался. После выхода СвДП правительство Шольца перестало располагать большинством в парламенте.

Согласно ст. 68 Основного закона ФРГ, после того как бундестаг отказал в доверии правительству, у федерального президента есть 21 день, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. Штайнмайер мог бы отказаться от этого шага, сохранив правительство меньшинства во главе с Шольцем, однако в истории ФРГ во всех случаях, когда бундестаг отказывал в доверии правительству, он распускался, и проводились новые выборы. До момента формирования нового правительства прежнее, как и бундестаг, продолжает выполнять свои обязанности.

До этого вопрос о доверии правительству ставили в бундестаге пять раз. В трех случаях канцлеру было в нем отказано (Вилли Брандту в 1972-м, Гельмуту Колю в 1982-м и Герхарду Шрёдеру в 2005-м), а затем бундестаг распускался. Гельмуту Шмидту в 1982-м и Шрёдеру в 2001-м удалось заручиться поддержкой парламента и сохранить пост.

Согласно последним опросам, в настоящее время лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС). По данным института INSA, который обновляет исследование каждое воскресенье, сейчас этот блок располагает поддержкой 31% избирателей, в то время как у СДПГ, несмотря на месячный прирост в 4 п.п., всего 17%. У праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ) 20%, а «Зеленым» пророчат всего 11%. СвДП, в свою очередь, может рассчитывать на 5%, образованный в этом году левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — на 8%.

Если эта тенденция сохранится, то ХДС/ХСС на правах победителя выборов получит право формировать правительство, а возглавит его кандидат в канцлеры от блока, лидер ХДС Фридрих Мерц.

Тем временем в Германии уже вовсю идет предвыборная кампания. ХДС уже представила свою программу, в то время как СДПГ готовится согласовать окончательную версию документа 11 января. В частности, позиции партий различаются по подходам к украинскому кризису, прежде всего в вопросе поставок дальнобойных ракет TAURUS. В то время как Мерц неоднократно высказывался за этот шаг, Шольц выступает против отправки этого оружия Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации.

9 февраля телеканалы ARD и ZDF будут транслировать первые дебаты между Шольцем и Мерцем.